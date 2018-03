Ciudad de México– Con sus persecuciones y uso político de instituciones, quien más se parece a Venezuela es el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el líder de Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda."Tanto que han usado esa crítica para AMLO (Andrés Manuel López Obrador), su nuevo aliado, pero hoy la verdad es que quien más se parece a Venezuela es el gobierno del PRI", expuso en un comunicado."Allá también persiguen a los opositores, como ha sido el caso de Henrique Capriles o Leopoldo López, entre muchos otros. Ese no es el México que nos merecemos".El presidente nacional panista aseguró que el Gobierno federal es de lo más autoritario que jamás haya tenido México.Así lo acredita, destacó, el uso faccioso de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya."Es muy claro que el único proyecto de verdadero cambio para este país lo representa Ricardo Anaya y la Coalición Por México al Frente, con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano", sostuvo."Nos temen porque saben que cuando ganemos la presidencia de la República se terminará el pacto de impunidad y habrá verdadera justicia en México".Zepeda insistió en que la federación está utilizando políticamente a las instituciones, por lo que llamó a la ciudadanía a defender la democracia contra el autoritarismo del PRI.Además de la PGR, advirtió, el gobierno federal usa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y al SAT para intimidar, atacar y amenazar a la oposición."Este gobierno utiliza a las instituciones de justicia para perseguir a sus opositores. Esto no se debe permitir en un país democrático y es responsabilidad de todos evitarlo", manifestó."Nos temen porque saben que cuando ganemos la presidencia de la República se terminará el pacto de impunidad y habrá verdadera justicia en México".Zepeda criticó que mientras la federación no deja de atacar y buscar lastimar la imagen de un hombre "honesto e íntegro", enterró los casos de corrupción en la Sedesol en tiempos de José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI.La PGR no ha hecho nada al respecto, cuestionó, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó cuatro denuncias penales por los desvíos millonarios en la Sedesol."(Tampoco) han movido un solo dedo en casos tan grotescos como el de Odebrecht o la Estafa Maestra", censuró.Uno de los compromisos de la coalición que abandera Anaya, añadió, es crear una Fiscalía completamente autónoma y apartidista, que no sea usada para persecuciones."Que no se nos olvide que (el Gobierno federal) fue descubierto espiando a activistas defensores de los derechos humanos, periodistas críticos y dirigentes de la oposición", enfatizó."Que intentó imponer un Fiscal Carnal a modo para cubrirse las espaldas; y que ahora está utilizando a instituciones del Estado para intimidar, atacar y amenazar a la Oposición".

