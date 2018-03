Meade retoma discurso de Colosio en aniversario del PRI

En la conmemoración del 89 aniversario del PRI, el candidato presidencial de este partido, José Antonio Meade retomó el emblemático discurso de Luís Donaldo Colosio: “México tiene sed y hambre de justicia”, escribió El Universal.Desde la sede nacional del Revolucionario Institucional, José Antonio Meade fue el único orador del festejo en donde exclamó que el partido ha cometido errores y sabe reconocerlo.El reclamo más fuerte por parte de la sociedad, advirtió, es la inseguridad y violencia así como la impunidad y corrupción.“Hay priístas y ciudadanos que repudian la corrupción, que se castigue ésta y sean del partido que sean. Nadie puede dejar de explicar de qué ha vivido. No hay cortina de humo que valga, el que la hace debe pagarla. Pintamos nuestra raya de los que han llenado sus bolsillos a costa de los mexicanos”, expuso.Meade Kuribreña hizo un llamado a la militancia a dar la batalla de su vida para ganar la elección de julio próximo, salir a pelear y ganar.El candidato presidencial que se dijo ciudadano puntualizó que el Revolucionario Institucional dará el compromiso con la ley, seguridad y orden y para ello instalará ya su Comisión de Ética.Al festejo acudieron secretarios de estado, gobernadores, ex dirigentes del partido y militancia de sectores y organizaciones.Entre los asistentes al 89 aniversario del PRI se presentaron a los funcionarios del gabinete José Narro, secretario de Salud; José Antonio González Anaya, titular de Hacienda; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; así como ex gobernadores y el equipo cercano de José Antonio Meade como Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones.

