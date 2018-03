Ciudad de México– El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene una buena relación con inversionistas nacionales y extranjeros.López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ejemplificó que la Ciudad de México recibió grandes inversiones cuando fue jefe de gobierno entre 2000 y 2005.“Yo llevo muy buena relación con los inversionistas. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México llegó mucha inversión extranjera, nunca tuvieron ningún problema los inversionistas, ni nacionales ni extranjeros”, dijo el tabasqueño en entrevista con medios.“Es uno de los momentos estelares en la economía de la ciudad, por la inversión que llegó del extranjero a la Ciudad de México, había plena confianza”.De visita en La Paz, donde encabezó una reunión privada con militantes, el morenista destacó que la calificadora Standard & Poor’s avaló la gestión de la economía de la capital cuando él la gobernó.“Cuando fui jefe de gobierno se redujo (la deuda), nos calificó esa deuda como segura una institución financiera internacional, le correspondió la triple aceptación, lo más seguro que hay en cuanto a la situación financiera”, refirió.López Obrador aseguró que su candidatura, impulsada por una coalición de Morena con el PES y PT, tiene el respaldo de comerciantes y empresarios molestos por el alza de impuestos.“Los comerciantes están apoyándonos, no sé arriba (en la cúpula empresarial) qué estén decidiendo. Lo que me consta es que los comerciantes y los empresarios, que no los traficantes de influencias, nos están ayudando, porque están hasta el copete de la corrupción y fueron muy afectados con la llamada reforma fiscal”, mencionó el candidato presidencial.“Se les afectó mucho, porque están pagando más impuestos, muchos tienen que cerrar, hay mortandad de negocios, porque aumentaron mucho los impuestos en este sexenio”, acusó.El tres veces aspirante presidencial demandó a los líderes de las cámaras empresariales explicar a los comerciantes menores por qué dieron su aval a esa reforma, que terminó por perjudicarlos.“Yo le pediría a los dirigentes que informen por qué ellos en su momento permitieron que se llevara a cabo esta reforma fiscal que afectó a sus agremiados”, planteó. (Zedryk Raziel/Reforma)

