Acusa PRI a Anaya por plagio de ponencia

Ciudad de México— La secretaria General del PRI, Claudia Ruiz Massieu, acusó a Ricardo Anaya, candidato presidencial de "Por México al Frente", de plagiar fragmentos de una ponencia del ambientalista Tony Seba y el ingeniero Peter H. Diamandis para el discurso que leyó en febrero en su protesta como candidato presidencial por la coalición del PAN-PRD-MC."El que plagia es porque no tiene nada que decir. @RicardoAnayaC es un candidato que tiene más cosas que explicar que proponer", publicó Ruiz Massieu en su cuenta de Twitter junto con el audio de Seba y Diamandis, en inglés, y la versión del fragmento repetida en español por Anaya acerca de una imagen de la Quinta Avenida de Nueva York.Seba, Diamandis y Anaya se refieren con las mismas frases al cambio de los caballos a los autos como medios de transporte en menos de 13 años en Nueva York y a la extinción de la empresa Kodak.Una hora después del tuit de la priista, Anaya le respondió por la misma vía."Sobre el supuesto plagio, cree el león que todos son de su condición'", dijo Anaya."Mienten @ruizmassieu, el PRI y sus corifeos. Un plagio es cuando NO se cita la fuente, lo cual NO ocurre en este caso. Con toda claridad dice: 'Fuente: Tony Seba'. Ya no saben qué inventar para levantar la campaña en ruinas de Meade", añadió el frentista.Anaya publicó una imagen de la Quinta Avenida usada el día de su toma de protesta, en cuya esquina inferior derecha aparece el texto "Fuente: Tony Seba". Aunque en el fragmento del discurso que él cita en español no menciona que está citando lo mismo que dijo Seba en inglés."Esta es la imagen del evento. NO hay plagio", insistió Anaya.La confrontación generó reacciones de los usuarios, los cuales recordaron a Ruiz Massieu que el Presidente Enrique Peña Nieto plagió a varios autores en su tesis de licenciatura."Ustedes PRIistas no tienen ninguna calidad moral para hablar de plagios sin morderse la lengua. Su Presidente plagió su tesis y se quedaron calladitos. Vergüenza les debería dar ser tan cínicos #ElPriyElPanSonLoMismo", escribió la usuaria @BibiMonteroDR.

