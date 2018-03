'AMLO es un fantasma fiscal'

Ciudad de México– Luego de apoyar de nuevo la investigación de la PGR por lavado de dinero contra Ricardo Anaya, José Antonio Meade enfiló sus acusaciones hacia Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa, lo acusó de no tener registros fiscales, aunque no aclaró por qué el gobierno federal hasta ahora no lo investiga como sí lo hace con Anaya.“Andrés Manuel tendrá que explicar cómo ha vivido, tendrá que explicar cómo ha mantenido su familia, tendrá que explicar cómo se le hace para tener una participación pública y privada sobre la base de manejarse en efectivo sin tarjetas de crédito, sin cuentas de cheques, para manejarse en términos fiscales como un fantasma”, dijo el candidato presidencial del PRI.“Para manejarse en términos reales como una gente que no tiene existencia en el mundo financiero y que en consecuencia no puede rendir cuentas sobre la forma en que ha vivido”.Meade insistió en que Anaya debe de rendir cuentas sobre la venta de una nave industrial por 54 millones de pesos a una empresa que el SAT calificó como fantasma, así como su estilo de vida, un proceso que la Oposición ha calificado como un uso político de la PGR.“Tendrá que rendir cuentas quien ha escogido hacer de su política de vivienda, de su política inmobiliaria, una forma de vida que está alejada de su capacidad de ingreso”, sostuvo el ex Secretario de Hacienda.“Uno no puede esconderse en los procesos electorales para pretender quedar impune”, dijo sobre las contra acusaciones de los panistas.Tras insistirle, Meade se refirió a la diferencia de velocidades con que la PGR ha actuado en el caso de Anaya y el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares, pero cuyo proceso no ha avanzado desde hace más de un año.“La PGR debe de actuar tan rápido en todos los casos, en el cien por ciento de los casos de todos y cada uno de los que han sido acusados de infringir la ley, en México nadie puede esconderse atrás de ninguna circunstancia”, indicó.Meade se reunió esta mañana en Lomas Verdes con la organización ciudadana Ruta 5, que dirige el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, hoy sin partido.Espino dijo que se han reunido con varios candidatos, que ya lo hicieron con Zavala, y en los próximos días acudirán Anaya y se invitará a López Obrador, antes de que la organización decida a quién apoyar con, calculó, unos 800 mil votos. (Jorge Ricardo/Reforma)