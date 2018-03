Ciudad de México— La impunidad en la que permanecen casos de muerte de extranjeros está generando alarma fuera del país.Al menos 15 extranjeros han muerto en hechos violentos en los últimos tres meses y las investigaciones sobre lo sucedido no han dado resultados que demandan familiares de las víctimas.Es el caso de Yesly Tatiana Goez y Óscar Alexander Zuluaga, desparecidos el pasado 18 de diciembre en Cancún y de quienes hasta no ahora no se sabe nada.El jueves, familiares y amigos de la colombiana se manifestaron en el Parque de las Luces, en Medellín, para exigir avances en las investigaciones y sobre todo que los jóvenes sean encontrados.“Pido una respuesta ya, rápida. Vamos para tres meses. Quiero una respuesta, que por lo menos hayan detenido a las personas que los detuvieron a ellos. ¿Los vendieron o a dónde los llevaron?”, dijo Aleida Guisao, madre de Yesly Tatiana.“No han dado con el paradero de los policías, o sea con los responsables, que según algunos versiones los retuvieron y los vendieron a un grupo delincuencial”, afirmó Guisao en entrevista telefónica.Aseguró que ninguna autoridad mexicana la ha contactado. Los pocos detalles que conoce del caso le han llegado gracias a amigos de su hija, quienes ayudan con la búsqueda.También se desconoce el paradero de tres italianos de una misma familia desparecidos en Tecalitlán, Jalisco, el 31 de enero, después de ser detenidos por policías municipales.Esta semana hubo una marcha en Nápoles para exigir a México avances en las investigaciones.Otro extranjero, el chileno Matías Montecino murió baleado en un bar de Acapulco el 30 de enero, y Doug Bradley, de Estados Unidos, fue acribillado el 28 de diciembre al salir de un bar en Ixtapa, en dos casos más que no han sido resueltos.Esta semana, dos colombianas murieron luego de accidentarse mientras viajaban en un Ferrari en la Autopista del Sol. El conductor se dio a la fuga.

