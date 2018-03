Granier apelará sentencia, abogado demanda arresto domiciliario

Ciudad de México— La defensa del exgobernador Andrés Granier se inconformó con la sentencia de 10 años y 10 meses de prisión contra su cliente. Eduardo Luengo Creel aseguró que el exmandatario recluido en el penal de Tepepen desde 2013, está “muy molesto y decepcionado”.Además, demandó prisión domiciliaria para su cliente, porque ya sobrepasa los 70 años de edad, tal como se hizo con la maestra Elba Esther Gordillo."La juez tercera afirmó que el artículo quinto transitorio es poco claro, y lo estamos combatiendo por vía de amparo ya que hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ocurrió en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, sostuvo Luengo.En entrevista para la radio local, Luengo sostuvo que Granier no practicó en malversación de fondos porque los recursos que no se aplicaron en Salud en ese año, se programaron para aplicarse en el siguiente; “por lo tanto no es peculado”, dijo el abogado quien anunció que apelarán a la sentencia."Granier Melo entiende que la juez es una juez de consigna del gobierno de Arturo Núñez, no esperábamos otra cosa”, agregó Luengo Creel.La defensa ventiló que, de entrada, hay una inconsistencia en la sentencia que se anunció ayer, “al ser la misma juez –Guadalupe Cadena Sánchez– la que lo absuelve del ejercicio indebido de funciones en pandilla y es la que también lo condena”.Luengo Creel reveló que se presentó una solicitud de amparo en Coatzacoalcos, para que Granier cumpla su condena en la modalidad de “arresto domiciliario”, ante negativa de la juez para que el ex gobernador goce de este beneficio.Andrés Granier está en vísperas de cumplir 70 años de edad y con su salud quebrantada por la hipertensión arterial y una arritmia cardíaca.Luengo enfatizó que el exgobernador quiere regresar a Tabasco para enfrentar la situación y demostrar que no cometió ilícitos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.