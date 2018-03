Acusan que PGR dejó caer caso Odebrecht

Ciudad de México— Diputados del PAN, PRD y Morena acusaron que la PGR dejó caer el caso Odebrecht al actuar tardíamente y dejarse ganar ante el Poder Judicial, por lo que exigieron que dé resultados como se ha hecho en otros países tocados por los sobornos de la empresa brasileña.Deploraron la forma en que la dependencia evita dar avances en la investigación y no impugna los resolutivos que le impiden judicializar la indagatoria contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha sido señalado de haber recibido los sobornos para canalizarlos a la campaña presidencial del PRI en el 2012.El vocero de la fracción del PAN, Jorge López Martín, afirmó que la Procuraduría General de la República incurre en omisiones por no actuar con rigor técnico ante las instancias correspondientes para defender su investigación contra el ex funcionario.Señaló que la institución actúa políticamente y ha abandonado su representación social para defender a la sociedad mexicana de los actos de corrupción."La procuración de justicia es de velocidades, en el caso Odebrecht es velocidad tortuga, y cuando se trata de otros casos, en los que no está el PRI, es velocidad liebre. Es evidente que actúan con balas de salva, elaboran documentos que no están sustentados y por eso le ganan a la PGR, con un daño directo a los mexicanos", dijo."Está prácticamente dejándose meter los goles, no está actuando ni acudiendo con todos los elementos y argumentos legales para garantizar la defensa del caso".López Martín consideró que la PGR tiene que dejar de actuar con intereses partidistas y no permitir que haya intocables."No es posible que en el continente haya decenas de detenidos y en el caso de México, directamente con Emilio Lozoya, hasta ahora la sociedad mexicana no tenga resultados en combate a la corrupción", acusó el panista."Cuando un miembro del PRI está involucrado en casos de corrupción, la PGR es ciega y manca, se tapa el ojo para ver delincuentes que han desviado recursos y manca para acreditar los testimonios en su contra".La diputada de Morena Rocío Nahle consideró increíble que una juez federal le esté dando la razón a Lozoya, mientras que la PGR no es capaz de precisar cómo va su investigación."Es inadmisible, es increíble que el procedimiento en el caso Odebrecht esté parado porque una juez no permite seguir", dijo."Lo que estamos viendo es una evidente estrategia de parálisis, hacia la inmovilidad del caso, con una velocidad de tortuga, por eso estamos exigiendo que la PGR nos diga cómo va la investigación".Recordó que el año pasado su bancada ganó un amparo que obliga a la dependencia a darle información sobre las indagatorias de Odebrecht, lo cual ha sido desacatado.Explicó que tuvo una cita con el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para hablar sobre el fallo, ante lo cual hubo el compromiso de proporcionar la información, sin que hasta la fecha se haya concretado.Nahle citó que la Fiscalía que lleva el caso en Brasil le informó que todo el expediente del caso lo tenía la Procuraduría, donde está el testimonio de la entrega de los sobornos de 10 millones de dólares y el señalamiento contra Lozoya."Por eso, desde hace tiempo damos seguimiento al caso, no es un asunto electoral o coyuntural, como el PAN, desde hace tiempo lo seguimos y para que no haya esa inmovilidad por eso le estamos preguntando a la PGR cómo va esa investigación, lo nuestro es cosa seria", reiteró.En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, aseveró que la dependencia federal no va a dar ningún avance sobre el caso durante el periodo electoral porque se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno federal."El caso Odebrecht y otros casos van a ser cerrados por la PGR, así será con las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, con las peticiones de extradición del ex Gobernador César Duarte, se van a limitar a los tiempos electorales", estimó."En tanto, sí le van a dar prioridad a las acusaciones contra los contendientes presidenciales, ahora es Ricardo Anaya, y podrán ser otros, previsiblemente también Andrés Manuel López Obrador, porque se quiere favorecer al candidato del sistema".Martínez Neri expresó que es inútil pedirle a la PGR que haga su trabajo porque está operando políticamente."Pedir que la PGR actúe en los casos de corrupción de PRI es como hablarle al enemigo y decirle 'no me mates'. Ya hizo crisis la PGR y se requiere un cambio institucional, una fiscalía independiente, una fiscalía que sí sirva".REFORMA publicó que una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya en la indagatoria que lleva a cabo por enriquecimiento ilícito y cohecho.Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la CDMX, concedió al ex director de Pemex la suspensión definitiva contra la judicialización del caso que lleva a cabo la Subprocuraduría de Delitos Federales hasta en tanto no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.