Guadalajara— A 30 días de la desaparición de Raffaele, Antonio y Vincenzo, los tres ciudadanos italianos desaparecidos en Tecalitlán, su familia pide sacar a la Fiscalía de Jalisco del caso por no dar resultados y que una institución de mayor jerarquía se encargue.Según Francesco Russo, hijo de Raffaele y quien interpuso la denuncia por la desaparición el pasado 1 de febrero, la Fiscalía no ha demostrado acciones concretas para la localización de sus familiares.Además, aseguró, es mentira que falseó información durante la denuncia, como acusó el fiscal Raúl Sánchez Jiménez. Agregó que desde el primer momento en que obtuvieron testimonios sabían que Raffaele Russo vendía generadores de electricidad."La Fiscalía pudiera hacer algo más de lo que está haciendo, me gustaría que el caso fuera tomado por autoridades un poco más arriba de la Fiscalía, sin ofensa, porque la Fiscalía ha tenido el poder de hacer operativos mucho antes de lo que ha hecho.Aseguró que lo que ellos saben es que la señal de GPS de los vehículos rentados por el trío se perdió en un camino que va de Tecalitlán a Jilotlán de los Dolores, pero acusó que la Fiscalía no les informa dónde se realiza la búsqueda.Por el caso hay cuatro policías del Municipio detenidos, quienes son acusados de entregar a los italianos a un grupo criminal; hoy se determinará si hay evidencia suficiente para iniciarles un proceso penal.Además hay dos policías ilocalizables, el comisario Hugo Enrique Martínez Muñiz, y el comandante de turno, Hilario Farías Mejía.Raffaele Russo, de 60 años, tiene antecedentes penales por fraudes con la venta de maquinaria pirata, por lo que estuvo detenido hace tres años en Campeche; también por fraude es buscado en Italia, de acuerdo con medios de aquel país.

