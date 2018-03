Exigen a la PGR cuentas por Lozoya

Ciudad de México— Legisladores exigieron a la PGR que rinda cuentas por su ineficacia en la investigación por los presuntos sobornos por más de 10 millones de dólares que habría recibido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya de la empresa Odebrecht.La orden de una jueza de no ejercer acción penal contra Lozoya, acusaron, demuestra la complicidad del Gobierno Federal y del Poder Judicial.“Es claro que hay un temor y un terror del Gobierno actual de Enrique peña Nieto para que las cosas se queden como están.“La corrupción ha llegado a todos lados, pero el campeón es el actual Gobierno federal que está mostrando que va hacer todo lo posible para evitar que sus secuaces vayan a la cárcel”, acusó Francisco Búrquez Valenzuela, integrante del Grupo Anticorrupción del PAN.Reforma informó el jueves que la jueza primera de distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya.Ante ello, Búrquez, quien el martes solicitó la comparecencia del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que informara de los avances de la indagatoria contra Lozoya, sospechó tanto de la actuación de la PGR como de la juez que otorgó la suspensión.“Es obvio que esta resolución de la juez muestra las relaciones que hay del poder político involucradas en sistema judicial”, consideró.El panista exigió que el Senado investigue por su cuenta y se castigue a todos los niveles, pues se sospecha que los sobornos llegaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, cuando Lozoya era su coordinador del área internacional.“Ya es hora de ver en México a un presidente en la cárcel”, apuntó el panista.Y es que de acuerdo con Angélica de la Peña, secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, no es posible que en otros países haya castigo y en México no pase nada.“La PGR está obligada a dar cuentas de por qué en México no se llega hasta las últimas consecuencias, mientras que en otros países donde Odebrecht aceptó haber sobornado, se ha procesado hasta a expresidentes”, señaló de la Peña.Para el senador Luis Humberto Fernández, del PT-Morena, integrante de la Comisión de Anticorrupción del Senado, el fallo de la juez sólo confirma que el Gobierno mexicano “ha sido incapaz o no desea procesar a Lozoya”.“No sé qué haya detrás de este caso, no sé si sea la impericia del Ministerio Público o la impericia programada, pero no hace más que proteger a esa gran red de protección que encabeza el Gobierno federal y en la que Emilio Lozoya fue un actor autor fundamental”, dijo.En tanto, diputados opositores acusaron que la PGR dejó caer el caso Odebrecht al actuar tardíamente y dejarse ganar ante el Poder Judicial, pues no impugna los resolutivos que le impiden judicializar la indagatoria contra Lozoya.El vocero de la fracción del PAN, Jorge López Martín, afirmó que la PGR incurre en omisiones por no actuar con rigor técnico ante las instancias correspondientes para defender su investigación contra el exfuncionario.