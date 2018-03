Caso Barreiro, ajeno a elecciones

Ciudad de México– La Procuraduría General de la República afirmó esta noche que en la indagatoria por lavado contra Manuel Barreiro, por comprarle una nave industrial a Ricardo Anaya, no investiga a personas sino hechos y la pesquisa es ajena a procesos electorales o actividades partidistas.Por tercera ocasión en menos de una semana, la PGR emitió un comunicado sobre este caso relacionado con el candidato presidencial y afirmó que la difusión de este tipo de informaciones no viola el debido proceso ni la confidencialidad de la carpeta de investigación.“En términos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y conforme con las facultades del Ministerio Público de la Federación, las investigaciones se conducen, entre otros propósitos, para el esclarecimiento de los hechos no en contra de personas. Una vez concluida la investigación, se hará la determinación de los probables imputados y se presentarán ante la autoridad judicial correspondiente”, señaló la dependencia federal.“La PGR reitera que actúa conforme a la ley, investiga en el marco de sus obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas”.La Procuraduría reiteró que esta investigación inició el pasado 26 de octubre por una denuncia de operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada ante el Ministerio Público Federal, aunque no precisa si la querella la interpuso una autoridad o un particular.Volvió a referir que ha llevado a cabo acciones y técnicas de investigación, como cateos autorizados por un Juez de Control a diversos inmuebles, aseguramiento de cuentas bancarias, inspecciones a varias propiedades y la solicitud de alertas migratorias a nivel mundial.Además, indicó que bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a declarar a diversas personas, quienes acudieron a rendir su entrevista y dos de ellos solicitaron beneficios a la SEIDO, lo cual se encuentra bajo análisis del Ministerio Público de la Federación.“La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se conduce salvaguardando el sigilo de la misma en concordancia con el principio de ‘La estricta Reserva de la Investigación’”, agregó.Según la dependencia, este tipo de comunicaciones oficiales no contraviene ninguno de los principios del debido proceso, ya que se salvaguarda la presunción de inocencia, se consideran detalles de información ya difundida en la prensa y existen pronunciamientos públicos de personas relacionadas con la indagatoria. (Abel Barajas/Reforma)

