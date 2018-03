Frenan pesquisa contra Lozoya

Ciudad de México— Emilio Lozoya ganó otro round en la investigación por el caso Odebrechet.Una juez federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en su contra en la investigación que lleva a cabo por lavado de dinero y cohecho.Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la CDMX concedió al exdirector de Pemex la suspensión definitiva contra la judialización del caso que lleva a cabo la Subprocuraduría de Delitos Federales, hasta en tanto no se dicte una sentencia en el juicio de garantías."Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentra la carpeta de investigación y no se determine en definitiva la investigación inicial, si ésta no se ha judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo", resolvió.Este fallo fue dictado justo cuando un tribunal colegiado estaba a punto de determinar si continuaba vigente otra suspensión definitiva que había sido concedida a Lozoya el 7 de noviembre pasado para los mismos efectos.La Coordinación General de Investigación de la PGR indaga en este caso a Lozoya por presuntamente haber cobrado sobornos de 10 millones de dólares a la empresa brasileña y asignarle la obra de la Refinería de Tula, por 115 millones de dólares.El exdirectivo ha rechazado las imputaciones de los ejecutivos de Odebrecht que han declarado en su contra ante la Procuraduría de Brasil y recibido beneficios legales a cambio de sus delaciones.El 16 de octubre, al renunciar como titular de la PGR, Raúl Cervantes aseguró que había concluido la investigación del Caso Odebrecht –la cual no mencionó por su nombre–, sin embargo, las suspensiones judiciales han impedido su judialización.Además, la nueva administración de la PGR también considera que faltan algunos datos de prueba para estar en posibilidad de presentar el caso ante la justicia federal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.