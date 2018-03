Expulsados de EU, hallan esperanza en el 'Sillicon Valley' mexicano

Hola Code se ve como cualquier otra academia de programación. Pero la mayoría de los 22 estudiantes veinteañeros y treintañeros de la startup sin fines de lucro son ciudadanos mexicanos crecidos en Estados Unidos a quienes sus padres indocumentados llevaron allá de niños, siendo después deportados o habiendo regresado a México para evitar la deportación, escribió The Wall Street Journal.Ahora están teniendo una segunda oportunidad de conseguir el sueño americano —en México.Las mismas políticas estadounidenses que los enviaron a México —junto con la necesidad global al alza de programadores y el hecho de que en México los sueldos de la tecnología son como la cuarta parte de los de Sillicon Valley— prometen impulsar al sur de la frontera la creciente industria de la programación.“Hasta hace poco, México no había sido una opción tan atractiva para las empresas estadounidenses por carecer de ingenieros en software y personas que hablen inglés. Nosotros ofrecemos las dos cosas”, dijo Marcela Torre, la fundadora de Hola Code.Está aumentando el número de compañías estadounidenses de programación computacional que se encuentran contratando en México, el cual está proporcionando una ubicación que rivaliza con lugares como India y Canadá.En Estados Unidos las empresas de tecnología padecen una perenne escasez de ingenieros en software, provocando una lucha por el talento y sueldos altos. Una antigua solución —contratar inmigrantes aquí— se ha dificultado conforme el país desalienta la inmigración y vuelve más difícil tramitar visas especializadas para los trabajadores calificados, llamadas H-1B.“Las restricciones para emigrar a Estados Unidos nos brindan una oportunidad. Si hay un ingeniero inteligente de Medio Oriente o de Asia que no puede conseguir visa para Estados Unidos, eso deja más talento para nosotros”, dijo Errette Dunn, la directora de Rever, una pequeña empresa de programación en Guadalajara, México.Los funcionarios mexicanos están promoviendo Guadalajara como un creciente centro tecnológico localizado mucho más cerca en distancia y huso horario que otros centros tecnológicos como la India. En un sitio de internet del estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, se dice a los prospectos de inversionistas: “Te queremos —para el Sillicon Valley mexicano”.Wizeline, una empresa tecnológica de San Francisco que planea contratar a algunos de los egresados de Hola Code en su oficina de Guadalajara, ha aumentado a más del doble su planta de empleados respecto a los 330 que tenía el año pasado, dijo el director general Bismark Lepe. Ahí, los empleados escriben software para clientes que oscilan entre Nike y NewsCorp, el dueño del Wall Street Journal.Aproximadamente el 72 por ciento de las compañías estadounidenses desean que se eleve el tope de las visas H-1B, de acuerdo con un sondeo que Harris realizó en 2017. Debido a la dificultad para obtener más visas, el 22 por ciento de las empresas de Estados Unidos señalaron haber reubicado parte del trabajo al extranjero. Más de la mitad de las empresas encuestadas dijeron haber tenido más dificultades en años recientes para conseguir visas H-1B para trabajadores.Y luego están los dreamers, los 1.8 millones de personas cuyos padres inmigrantes indocumentados los trajeron de niños a Estados Unidos.Wizeline ha invitado a los dreamers a solicitar empleos en un momento cuando podrían ser deportados luego de que el año pasado el presidente Trump pusiera fin al programa que los protegía en Estados Unidos.“Yo quiero que más inmigrantes vengan a México”, dijo Lepe. “Les digo, ‘ustedes comprenden la cultura de Estados Unidos, hablan inglés y todas estas multinacionales los quieren”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.