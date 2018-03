Ciudad de México— Una juez del fuero común de Tabasco condenó a 10 años de prisión y una multa de 525 días de salario al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, por un presunto desvío de 196 millones de pesos del Seguro Popular.Guadalupe Cadenas Sánchez, Juez Tercero Penal en Villahermosa, emitió la primera sentencia condenatoria contra Granier, al hallarlo inocente del delito de ejercicio indebido del servicio público, pero culpable por peculado.Eduardo Luengo Creel, abogado del exmandatario tabasqueño, cuestionó el fallo judicial porque en su opinión nunca hubo un desvío de recursos y está documentada la aplicación de los mismos, aunque en un año distinto."Esta sentencia es una verdadera infamia, por decir lo menos, aquí no existe un peculado, en el 2011 hubo un subejercicio de recursos en Tabasco y ese dinero se regresó a una cuenta concentradora, pero al año siguiente ese dinero se aplicó en el mismo sector salud", dijo."Para acusar de peculado debe existir un desvío de dinero y aquí no existe".Anticipó que presentará el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco por esta sentencia que calificó de exorbitante.Contra Granier se presentaron un total de cinco acusaciones penales ante los tribunales, tres de ellas de orden federal y dos del fuero común. Ha sido absuelto en una y condenado en otra.A nivel federal tiene iniciados dos juicios por el delito de defraudación fiscal: uno de ellos por 689 mil pesos y el otro por dos millones 156 mil 489 pesos.En el fuero común de Tabasco se le sigue otro proceso por peculado o desvío de recursos públicos por 2 mil 604 millones de pesos.En mayo de 2015, un Tribunal federal absolvió en definitiva al ex Gobernador de un supuesto lavado 35 millones 338 mil 315 pesos, al considerar que la PGR no probó que los recursos procedieran del erario o fueran ilícitos.Granier fue encarcelado en el Reclusorio Oriente el 25 de junio de 2013, pero sólo estuvo unos días en la cárcel porque el 11 de julio siguiente lo internaron en la Torre Médica del Penal de Tepepan, para ser tratado de diversos males de salud.A la fecha permanece internado en la clínica de dicho centro penitenciario, el mismo donde estuvo un tiempo Elba Esther Gordillo.

