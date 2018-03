Rechazan guerra sucia contra Anaya

Ciudad de México— El Gobierno Federal rechazó que exista un uso faccioso o "guerra sucia" de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del candidato presidencial, Ricardo Anaya, como acusó la coalición Por México al Frente.En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, afirmó que la dependencia a su cargo no tiene las manos metidas en el proceso electoral.En tanto, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que la institución se conduce por la vía legal y constitucional."Contestó categóricamente: la Secretaría de Gobernación no tiene las manos metidas en el proceso electoral, tiene la firme voluntad de apoyar al árbitro electoral", sostuvo Navarrete."La PGR siempre ha trabajado y siempre va trabajar en el marco constitucional y legal que tiene entre sus atribuciones, de ninguna forma estamos trabajando en ningún contexto de orden electoral ni de tiempos electorales", añadió Elías Beltrán.El titular de Segob aseveró que, en materia electoral, el objetivo de esa dependencia es dialogar con los actores políticos, coordinar esfuerzos y colaborar con otras autoridades para que el proceso en curso se desarrolle de la mejor manera.Tras negar que la Secretaría haya convocado a partidos políticos para mesas de tipo electoral, Navarrete exhortó a los partidos a conducirse con civilidad política y refrendó la apertura de la dependencia para dialogar con cualquier dirigente."Si cada quien hace lo suyo, las cosas en un país funcionan, si alguien pretende trasladar un asunto que tiene que ver con votos a un asunto que tiene que ver con pruebas, pues ahí se generan distorsiones", manifestó."Si alguien pretende trasladar un asunto que tiene que ver con pruebas para tratar de ver cómo se obtienen votos, pues también ahí se generan distorsiones. No tenemos las manos metidas en el proceso, sí tenemos obligaciones constitucionales en el proceso".

