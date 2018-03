Libra Medina un proceso

Monterrey— Luego de una tercera revisión judicial, un juez de control determinó exonerar al exgobernador Rodrigo Medina de uno de los cuatro procesos que se le siguen.En cumplimiento a un amparo dictado por la Jueza Quinta de Distrito y el Segundo Tribunal Colegiado, el juez de control Jaime Garza Castañeda decidió no vincular a proceso a Medina por el delito de ejercicio indebido de funciones, del que se le acusó desde el 9 de agosto de 2016.En esa ocasión, a Medina se le formuló imputación por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.El juez Garza Castañeda lo vinculó sólo por la primera de las acusaciones, ya que presuntamente otorgó de manera indebida exenciones de impuestos a Kia Motors por 20 años.La defensa del exgobernador de Nuevo León se amparó contra ese fallo y en el Juzgado Quinto de Distrito se le concedió el amparo.La Fiscalía Anticorrupción apeló y el caso se turnó al Segundo Tribunal Colegiado, cuyos magistrados confirmaron la decisión de la jueza de Distrito.Los juzgadores federales ordenaron al Juez de Control que emitiera una nueva resolución, la cual se dio el 23 de febrero, cuando Garza volvió a vincular a Medina por ejercicio indebido.La semana pasada, la Jueza ordenó al juzgador que volviera a resolver, porque no se había cumplido con lo ordenado anteriormente.Garza Castañeda convocó para audiencia este jueves a las 8:00 horas y resolvió absolver a Medina.Argumentó que la exoneración se daba por una deficiente exposición de hechos por parte de la Fiscalía al momento de formular la imputación.Según los jueces federales, dijo Garza Castañeda, el Ministerio Público no precisó la forma en que Rodrigo Medina cometió el delito y sólo expuso la conducta del exmandatario de una manera genérica, no específica.Al salir de la audiencia, el exgobernador señaló que se está demostrando que él no ha cometido ningún delito, aunque señaló que aún existen tres procesos en trámite.Por su parte, el fiscal Anticorrupción Ernesto Canales expresó que una vez más se confirma que Medina cuenta con la protección del Gobierno federal.Señaló que en los tres próximos tres días apelarán este fallo.

