Chocan PRI y Frente por Anaya

Ciudad de México– Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados chocaron durante la sesión, luego de que el PRI exigiera a Ricardo Anaya aclarar las acusaciones en su contra por lavado de dinero.Momentos antes de concluir la sesión, el diputado Arturo Huicochea pidió la palabra, para decir que Anaya debe aclarar su situación jurídica porque ha puesto en entredicho al proceso electoral en su conjunto."No es digno del proceso que vivimos una candidatura tan cuestionada", reclamó el priista.Fuera de su estilo, los priistas sacaron mantas cuestionando a Anaya con el mote "candiratón".También sacaron un monigote con la figura de Anaya, vestido con traje a rayas y la pasearon por el pleno, mientras un grupo de diputadas y diputados levantó fajos de billetes falsos también con la imagen del panista.La acción del tricolor se dio luego de la presentación de una demanda de juicio político contra el procurador Alberto Elías Beltrán, por usar a la PGR para atacar al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.Además, el martes pasado, los panistas sacaron mantas con la imagen del candidato del PRI, José Antonio Meade, para denunciar sus desvíos de 500 millones de pesos en Sedesol.Los billetes color azul decían "#candiratón" y "diez mil atlantas".La maniobra priista encendió a los diputados del PAN y PRD, que pidieron la palabra.El ex presidente del PRD, Agustín Basave, condenó que no haya agenda política para debatir la situación del País.Advirtió que en lugar de ello, se registraba una agresión del PRI."Hay que exigirle al presidente que saque las manos del proceso electoral y se detenga el uso faccioso del SAT y la PGR, que están manipulando las instituciones de los mexicanos para meterse en el proceso electoral."Fuera manos políticas de proceso electoral y fuera uso faccioso de instituciones", exigió.El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, acusó una chicanada del presidente de la Mesa, el priista Edgar Romo, por conceder la palabra al priista cuando ya estaba agotada la agenda del día."Lo que exigimos que haga el Gobierno de la República, que la PGR deje de ser vocería del PRI e investigue delitos que nos agravian a todos", exigió.Señaló que en la junta de coordinación política se propondrá que la sesión del martes inicie con el debate de la corrupción, a ver si los priistas tienen la cola corta para ello.Los perredistas Cristina Gaytan, Rafael Hernández Soriano y Julio Saldaña reclamaron los casos de corrupción que no han sido investigados por la PGR, como los sobornos de Odebrecht, la estafa maestra y las triangulaciones de Sedesol con Rosario Robles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.