Ciudad de México– El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para que lo investigue en relación a señalamientos de desapariciones forzadas durante su administración.En una carta dirigida a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, la cual fue entregada ayer, 27 de febrero, Duarte argumentó que es existe un “temor fundado” que se realicen investigaciones en su contra de la cuales no se pueda defender conforme a derecho.Que el suscrito actualmente se encuentra privado de su libertad, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y no obstante lo anterior, en el presente ocurso se señaló domicilio donde puede recibirse notificaciones y documentos, cuya finalidad esencial es estar a disposición de la Procuraduría General de la República y cualquier autoridad Judicial para atender cualquier requerimiento y/o diligencia en la que se me requiera”, se indica en el texto.Duarte menciona en el documento que “ante lo antes expuesto se puede desprender mi deseo a declarar sobre los hechos que se investigan”.La carta fue enviada por Javier Duarte, luego que el gobierno de Veracruz se negó a informarle en dos ocasiones si era investigado por ese delito.Derivado de la imparcialidad y desapego a la ley con la que ha actuado la Fiscalía del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aunado a que hasta la fecha han hecho caso omiso a las peticiones presentadas por el suscrito en fecha 15 y 19 de febrero de 2018, me permito realizar las siguientes manifestaciones, para que sean tomadas en consideración usted C. Procurador”, se lee en la misiva.

