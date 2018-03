Aprueba INE conteo entre cuestionamientos

Ciudad de México— Entre cuestionamientos del PRI y PVEM, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la propuesta para agilizar el conteo rápido.La representación del tricolor informó que valora si impugnar o no el proyecto para que haya conteo rápido a las 23:00 horas del 1 de julio.El INE busca realizar el conteo rápido a partir de los datos de los cuadernillos u hojas de operación, documentos en los que los funcionarios de casilla anotan resultados apenas concluye la contabilidad de los votos.“Tenemos dudas de si no hay una condición entre la rapidez y la exactitud o la certeza de la información”, señaló Mariana Benítez, consejera del Poder Legislativo del partido que abandera a José Antonio Meade.Argumentó que el cuadernillo es, a final de cuentas, un documento de trabajo que está sujeto a errores y no tiene la misma validez que tienen las actas de escrutinio.“No estamos de acuerdo que por la tardanza se sacrifique la certeza”, comentó Claudia Pastor, representante del PRI ante el órgano electoral.El representante del Partido Verde, Fernando Garibay, indicó que sería mejor si el conteo rápido se hiciera con base en las actas de escrutinio y no de las hojas de operación, lo cual llevaría más tiempo.En tanto, los 11 consejeros electorales defendieron la nueva propuesta para realizar el conteo rápido, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara los cambios aprobados por el INE, que contemplaban una doble apertura de urnas.“No queremos que pase lo mismo que en 2006, que por no dar las tendencias del conteo rápido se alimentó un debate post electoral que duró meses y que hasta la fecha le sigue costando confianza a la democracia”, aseveró el consejero presidente, Lorenzo Córdova.“Esta no es una decisión discrecional, es una decisión que tiene un respaldo científico. Es ciencia y son los científicos que respaldan esta solución”.El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, explicó que en los cuadernillos se escriben de manera primaria los datos de los votos que van contando los funcionarios de casilla y de ahí los datos se transcriben a las actas de escrutinio.Expuso que se deben de reformular los cuadernillos para que quede claro el procedimiento que se va a seguir en las casillas, así como hacer un rediseño de las boletas para que los votantes tengan más claro dónde deben de poner sus votos a cada uno de los cargos, sobre todo el sufragio para la Presidencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.