Critican opacidad en gasto educativo

Ciudad de México— Especialistas de Mexicanos Primero reconocieron que si bien ha habido avances con la reforma educativa, la opacidad es un problema que no han podido resolver.En la presentación del estudio "La escuela que queremos. Estado de la Educación en México 2018", que analiza logros y desafíos de esta reforma, Jennifer O'Donoghue indicó que un ejemplo son los recursos invertidos en la reconstrucción de planteles dañados por los sismos de septiembre."La falta de información adecuada es un mal generalizado en todo el sistema educativo nacional", apuntó."Se destaca, en este caso, la falta de transferencia sobre el uso de recursos para mejorar la infraestructura escolar (...) la reconstrucción de más de 16 mil escuelas dañadas en los sismos de septiembre".Tampoco, dijo, han sido transparentados los recursos invertidos en la compra de equipamiento tecnológico.Sumó la falta de rendición de cuentas en escuelas y alumnos beneficiados con programas de tecnología, así como la publicación completa de información de la ubicación de plazas y función que desempeñan.El documento también señala la opacidad en el destino de fondos destinados al gasto corriente, de compensación y de operación.También en los procesos de selección y asignación de supervisores y asesores pedagógicos.Tampoco, indica, hay claridad sobre los procesos de evaluación.O'Donoghue refirió que la falta de transparencia no da certidumbre del manejo adecuado en los recursos y de que realmente haya carencia de éstos para determinadas áreas que requieren de inversión.Apuntó que en los últimos cuatro años la falta de fondos ha entorpecido la operación de la tutoría para nuevos docentes, mientras que la falta de políticas efectivas ha provocado un déficit de más de 20 mil asesores técnicos pedagógicos de los 30 mil contemplados para el ciclo escolar 2018-2019.En tanto, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, reiteró su llamado a candidatos presidenciales a emitir propuestas concretas en materia educativa, e invitó a ciudadanos y organizaciones a sumarse en esta exigencia."¿Qué nos toca a los ciudadanos en general? Nos toca emplazar, nos toca monitorear, nos toca pedir y recibir la rendición de cuentas de los gobernantes para verificar que honraron la propuesta, nos toca también proponer", expuso."Por la perspectiva de la contienda electoral, no podemos estar ajenos a ella, no queremos estarlo; siempre imparciales y apartidistas, pero nunca neutros, estamos a favor de unos principios y propuestas específicas y en contra de otras".El estudio analiza 16 políticas públicas impulsadas desde 2013 con la promulgación de la reforma educativa.Concluye que aún no se brinda a los agentes de cambio lo que requieren, es decir, espacios de participación, información, habilidades técnicas, recursos suficientes y el entramado normativo.

