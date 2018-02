Dan luz verde a PGR contra Barreiro

Ciudad de México— La PGR no tiene por ahora obstáculo para llevar ante un juez de control su investigación contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, señalado por una supuesta operación de lavado para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya.Un juez federal negó hoy la suspensión definitiva en el amparo promovido por Barreiro contra la Procuraduría General de la República, luego que el jueves pasado había otorgado una suspensión provisional que impedía a los fiscales concluir la carpeta de investigación por este caso y presentarla a un juez de control.La suspensión también fue negada a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, que fue la que le compró a Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos, y que está colitigando en el mismo amparo que Barreiro.Además, el juez Patricio Vargas Alarcón negó la suspensión definitiva a la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde Herrera, a Sergio Reyes García y a Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, una de las empresas del queretano.El juez no publicó sus razones para negar la suspensión. La PGR había solicitado expresamente negar este beneficio y además había impugnado la suspensión provisional, que había sido confirmada en votación dividida por un tribunal colegiado.El acto reclamado por Barreiro en el amparo es la falta de respuesta a escritos presentados a la PGR por sus abogados el 14 de febrero, por lo que es probable que, en días recientes, los fiscales respondieron a dichos escritos.Si la Procuraduría presenta la carpeta UEIORPIFAM/979/2017 ante un juez de control, éste asumirá la supervisión sobre la investigación, podrá citar a comparecer al empresario y cualquier otra persona involucrada, u ordenar su aprehensión si no se presenta.Anaya ha sostenido que no le vendió nada a Barreiro, sino que la operación fue con Manhattan Master, empresa que fue incluida el lunes pasado por el SAT en su lista de contribuyentes que expiden facturas por operaciones inexistentes.García Reyes es dueño de Manhattan Master desde julio de 2016. Su domicilio se ubica en uno de los parques industriales de Advance Real Estate, empresa de Barreiro.La ofensiva de las autoridades contra éste incluye cateos a sus propiedades y el aseguramiento de al menos siete cuentas bancarias de las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, que ejecutan varios proyectos inmobiliarios de gran calado en Querétaro.El 20 de febrero, el abogado Adrián Xamán McGregor afirmó en conferencia de prensa que Barreiro diseñó una operación de lavado en 2016 y 2017 para hacer llegar a Anaya los 54 millones de pesos sin dejar rastro de su origen, usando empresas fachada en varios países.Xamán representa a dos personas que afirman haber trabajado para Barreiro en el diseño del esquema de lavado y ofrecieron cooperar con la PGR , que confirmó posteriormente que investiga el caso desde octubre pasado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.