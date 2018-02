Fortuna de Anaya, por corrupción o crimen organizado: PRI

Ciudad de México— El líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora vinculó al aspirante presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya con el crimen organizado, por lo que exigió a las autoridades una exhaustiva investigación del caso en el que se vincula al exdirigente panista con un esquema de lavado de dinero."El origen de la fortuna de Anaya sólo puede tener dos fuentes: el crimen organizado o la rampante corrupción en la que ha vivido y por eso exigimos una investigación exhaustiva para que se sepa la verdad y Anaya no le siga mintiendo a los mexicanos. En ese sentido hacemos una exigencia de la verdad para que se descubra la corrupción de Anaya y de todos sus cómplices”, sentenció el senador tricolor en el marco de la conmemoración del 75 Aniversario de la CNOP.Asimismo, resaltó que el candidato presidencial debería renunciar a sus aspiraciones ante los señalamientos de lavado de dinero en su contra."Por esa razón nosotros consideramos que este señor no puede ser candidato de partidos políticos que se coaligaron para competir, pero hay algo muy importante, jamás ha dado una razón o un argumento de peso para echar abajo las acusaciones que se han ventilado y ya es momento de que Ricardo Anaya sea honesto por una primera vez”, replicó.Por otro lado, al referirse al proceso electoral, Zamora Jiménez, afirmó que el PRI en contraste con sus opositores no improvisa talentos ni construye liderazgos mesiánicos, sino que abre las puertas a las mejores mexicanas y mexicanos, que con vocación de servicio quieren ver a México crecer más allá de intereses y ambiciones personales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.