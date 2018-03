Ciudad de México— José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que no encubrió casos de corrupción o desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando estuvo ahí.El exfuncionario sostuvo que los contratos realizados durante la gestión de su antecesora, Rosario Robles, ya son motivo de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que durante su mandato no se repitieron.“No hay un solo caso en mi gestión donde se hubiese contratado a una universidad, de hecho no hay un solo caso de contratación de universidades en mi gestión”, sostuvo.— Pero recibió de Rosario Robles esos casos, se le dijo.— “Y se está revisando con las auditorías y deslindando responsabilidades, es el proceso normal y ordinario”.— ¿Encubrió corrupción?, se le insistió.— “No, punto. Con absoluto y categórico énfasis”.Meade reiteró que las investigaciones de este caso corresponden a la ASF, que será la encargada dar vista a la Secretaría de la Función Pública o a la Procuraduría General de la República.“Ninguno me involucra a mí”, afirmó.Tras varias preguntas sobre el tema, el candidato pidió evitar confusiones y centrar el interés en lo que llamó “casos mucho más preocupantes”.Al hablar de su contrincante panista Ricardo Anaya, consideró que a pesar de que le lleva cinco años de edad, no habría manera de tener el mismo patrimonio que el queretano.Respecto a su contendiente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, insistió en cuestionar el origen de sus ingresos.“Hay casos mucho más preocupantes, alguien que lleva 15 años sin fuente de ingresos acreditada y que no ha podido explicarnos de quien vino”, dijo.“Y el otro caso, de quien tiene una fundación y que, pretendiendo impulsar el humanismo, construye un edificio, compra un parque industrial, que se lo haya vendido a una facturera, ya debiera ser motivo de enorme preocupación”.El exsecretario de Hacienda consideró que es escandaloso que Anaya esté involucrado en una investigación por lavado de dinero.

