Difunde PGR video de visita de Anaya

Ciudad de México- En un hecho inusual, la Procuraduría General de la República (PGR) difundió esta noche el video de circuito cerrado que grabó la visita de Ricardo Anaya a la SEIDO, el domingo, donde entregó un escrito en la investigación por lavado contra Manuel Barreiro.La grabación de 12 minutos da cuenta del ingreso de Anaya a la recepción del edificio de Reforma 72, acompañado de Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, y Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.En un principio, se apersona a la comitiva un funcionario que le invita de manera informal al candidato presidencial a rendir su declaración."Le agradecemos mucho", le responde Anaya.Después arriba al lugar Mauro Fernando Rodríguez León, titular de la Unidad Especializada en Investigación de de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda de la SEIDO, quien también informalmente conmina a Anaya a que rinda su testimonio.El funcionario, agitado, explica que había llegado corriendo desde el edificio contiguo de Reforma 75, sede principal de la SEIDO, donde pensaba que el candidato presentaría su escrito."Soy titular de la Unidad de Lavado, si gusta rendir declaración se la tomamos en este momento sin problema ¿está bien?"."Con que me reciban el escrito solamente, se lo agradezco", respondió el candidato presidencial."Es suficiente, de verdad, estamos a su disposición para ahorita tomar la declaración", le insistió el titular de la Unidad Antilavado.En ese momento, intervino Diego Fernández de Cevallos para comentarle al fiscal de la SEIDO que esperarían el citatorio y que no se van a negar a atenderlo."Abogado, déjeme decirle a usted, el escrito va dirigido al procurador. Sabemos que en principio hay una oficina del procurador allá y aquí se presenta, que nos haga usted el favor, ya después cualquier citación, cualquier cosa, habrá tiempo, tiene domicilio para no negarnos a ninguna cuestión que requiera la Procuraduría, pero no adelantar con SEIDO lo que a lo mejor corresponde a otra oficina", indicó Fernández de Cevallos"Perfecto, perfecto, bueno, entonces nada más queríamos dejar en claro que tenemos toda la disposición de tomar su (declaración) en el momento en que ustedes quieran ¿está bien?", dijo Rodríguez León.Los funcionarios de la PGR no aparecen con ningún citatorio en mano para requerirle formalmente el testimonio ministerial a Anaya, del cual tampoco se ha informado de manera oficial que en lo personal sea objeto de investigación.La PGR justificó esta noche en un comunicado la difusión del video por "el interés público mostrado por los medios de comunicación" y afirmó que no viola ninguna norma al hacerlo."Conforme a sus facultades constitucionales y legales, al no contravenir ninguno de los principios del debido proceso, la salvaguarda de la presunción de inocencia y al no violentarse la integridad, ni la privacidad de las personas, pone a disposición la videograbación íntegra que el sistema institucional de control de acceso registró desde el momento que ingresaron a las instalaciones hasta que se retiraron de las mismas", señaló."La PGR reitera que actúa conforme a la ley, lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas".