Ciudad de México— Escisiones de la organización de Los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y el Cártel de Tepito, penetraron en Ciudad Universitaria desde 2015, de acuerdo con datos federales.Los constantes cambios en los mandos de esas organizaciones han detonado en diversos grupos como el llamado Cártel de Tláhuac, conformado por exintegrantes de Los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, que distribuye hasta seis tipos de droga en el campus.El extinto líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, tejió una red de complicidades con autoridades que le permitió operar en zonas del oriente y sur de la Ciudad de México, incluida la UNAM, sin ser molestado, de acuerdo con reportes de inteligencia de la Marina.Su competencia directa, consideran fuentes federales, son grupos vinculados al Cártel de Tepito, que además de Ciudad Universitaria, pelea con el Cártel de Tláhuac el sur y el oriente de la capital del país.“Existe una red de mini mandos, micro células, que tienen un jefe y éste a su vez tiene otra cadena de jefes, no existe la operación de un grupo como tal en una zona específica, sino estos microgrupos a quienes se les vende la droga para su distribución en pequeño, los vendedores de droga van cambiando de tamaño”, comentó aparte un mando de la Policía Federal.“En Coyoacán operan grupos que le compran la droga a otros grupos, no son cárteles, los cárteles consiguen sus propia mercancía, son bandas que revenden al menudeo la droga, por dosis, son mulitas”, añadió un jefe ministerial.Entre éstos enlistó a Los Coyoacanes, Los Güeros, Los de Santo Domingo, Los Aztecas, Los Gordos, Los Panchos, Los Carrasco, Los Cantera, entre otros.“Hay más de 13 o 14 grupos, no cárteles, que compran droga en Tepito o en Tláhuac, la revenden, entre ellos hay competencia, es la dinámica que hay”, reiteró el mando ministerial federal.La Policía Federal detectó desde 2011 la operación en la Ciudad de México de ocho grupos de la delincuencia organizada para el narcomenudeo, secuestro, elaboración de drogas sintéticas, trata de personas, cobro de piso, robo a transportistas y ejecuciones.A través del oficio PF/DA/DEJA/0186/2011 de la División Antidrogas estableció que en la capital del país tenían operaciones La Familia Michoacana, Los Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, una célula de los Maras Salvatruchas y la organización de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, para el trasiego de drogas en la demarcación Tlalpan.El líder del sindicato de trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, acusó a la PGR de no combatir con energía el narcomenudeo en Ciudad Universitaria.Rechazó que la policía entre al campus ya que se debe de respetar la autonomía, pero los operativos, añadió, pueden de realizarse en los alrededores.“La PGR y la PGJ saben perfectamente dónde se distribuye la droga, como se traslada y se transporta; los vendedores no viven en la UNAM, viven fuera de la UNAM, si tuvieran interés las instancias correspondientes de acabar con eso ya lo hubieran hecho”, señaló luego de participar en un foro en el Senado.

