Ciudad de México— Actualmente no hay condiciones para que la Policía ingrese a Ciudad Universitaria a combatir el narcomenudeo, sostuvieron ayer especialistas en temas de seguridad."Me parece importantísimo que la UNAM reconozca que autonomía no es lo mismo que impunidad, pero en ese sentido yo no veo condiciones para que haya una entrada de la Policía", externó Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia.A raíz de la balacera en CU que dejó dos personas muertas el 23 de febrero, voces como la de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, plantearon el ingreso de la Policía a CU para poner alto a los narcomenudistas en el campus.En entrevista, Sánchez opinó que primero se debe permitir que las autoridades universitarias "reaccionen"."Primero se tienen que agotar los canales al alcance de la Universidad para esclarecer la situación, para permitir que se abran todas las líneas de investigación. Que se responsabilice al más alto nivel, incluso desde la oficina del rector para esclarecer el caso", dijo.Por separado, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional, respaldó la estrategia de la UNAM para hacer frente al narcomenudeo en CU, que desde el verano pasado implicó la colocación de rejas y la instalación de luminarias y cámaras, entre otras cosas."La posición del rector es impecable bajo todo punto de vista, eso significa apostarle a la responsabilidad individual y colectiva por encima de una respuesta violenta en un ambiente donde no debería haber una respuesta violenta", indicó."No es que la UNAM esté diciendo 'sí a la impunidad no a la detención', sino es no aumentar los operativos indiscriminadamente porque tampoco tenemos evidencia que en México los operativos funcionen de algo", expresó.Sin pronunciarse a favor o en contra del ingreso de policías a CU, María Elena Morera subrayó que la autonomía es académica y de gestión, no territorial, por lo que la ley se debe cumplirse dentro y fuera del campus."La autonomía no se puede ver como un espacio de impunidad sino al contrario. Lo que pasa es que está mal interpretado, no es si pueden o no entrar", abundó Morera.