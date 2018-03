Le truena los dedos Denise Dresser a legisladora

La académica Denise Dresser quiso llamarle la atención a la senadora Gabriela Cuevas tronándole los dedos durante un encuentro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de cuerdo con lo publicado por Reporte Índigo.En un video compartido esta tarde a través de las redes sociales se observa a la legisladora conversando con su homólogo en el senado Zoé Robledo mientras otro panelista hace uso de la palabra.Dresser al percatarse de que los dos senadores no prestan atención a lo que el ponente expone ante el auditorio primero golpea con la mano la silla de Gabriela Cuevas, pero al no obtener respuesta chasquea los dedos a la legisladora quien finalmente voltea y hace un gesto de sorpresa.El incidente tuvo lugar hace unos momentos durante la Mesa: Politólogos del ITAM en las cámaras legislativas convocada por el Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM en el marco de su 25 aniversario, en donde fueron invitados además de Cuevas y Robledo el panista Fernando Rodríguez Doval y el priista Xiuh Tenorio y fue la propia Dresser, docente del centro de estudios la encargada de moderar el encuentro.El video genero diversas reacciones en las redes sociales, desde quienes pidieron una disculpa a los panelistas en nombre del ITAM por las actitudes calificadas de prepotentes y groseras de la académica hasta quienes defendieron a Dresser por haber hecho notar que los senadores no estaban prestando atención a la exposición.Hasta el momento, ni Denise Dresser ni Gabriela Cuevas se han expresado por el incidente que ya se ha viralizado.https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1658161/uiconf_id/39558981/entry_id/0_fgwqd5pr/embed/dynamic

comentarios

