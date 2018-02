Apuran a regular publicidad oficial

Ciudad de México— El Colectivo Medios Libres, que promueve bases claras en los contratos de la publicidad gubernamental, se reunió con tres comisiones del Senado para exponerles sus propuestas y apurarlos a cumplir con la sentencia que les dio la Suprema Corte de emitir la ley reglamentaria en el tema antes del 30 de abril."Quedan 63 días para hacer lo que no han logrado hacer en más de diez años (desde 2007 cuando se incorporó un mandato en el artículo 134 constitucional para que la publicidad oficial no fuera personalizada ni orientada a fines electorales)", dijo la coordinadora del área Rendición de cuentas y Combate a la corrupción de la organización Fundar, Justine Dupuy.Dupuy expuso que se debe de armar una ruta clara que incluya fechas de reuniones, etapas, lugares, citar a audiencias públicas y que los diputados y los senadores trabajen juntos para avanzar más rápido.Fundar ha documentado que de 2013 a 2017 el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, mucho más que lo aprobado por el Congreso y sin justificación. En noviembre pasado, la SCJN ordenó al Congreso emitir la ley reglamentaria a más tardar el 30 de abril.En la reunión en el Senado, entre los representantes de más de 80 colectivos y las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión, el presidente de esta última, Zoé Robledo, alertó que el Congreso vaya a simular el cumplimiento de la orden."Ha habido casos donde, incluso con sentencias y juicios de amparos, se quiere cubrir la omisión con el inicio del trabajo en comisiones", indicó.Zoé, del Grupo Morena-PT, consideró que para el 30 de abril se debe de tener una ley, pues los legisladores podrían caer en desacato y tener una pena de cinco a diez años de prisión, multa de hasta mil días de salario mínimo o inhabilitación.Los activistas, como Ricardo Luévano, Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, alertaron sobre el cuidado especial que debe de haber en legislar durante el periodo electoral, pero insistieron en que se debe de cumplir el plazo.Fundar y Artículo 19 reiteraron su decálogo sobre el tema, que ya habían presentado en el Senado: la publicidad oficial no debe desaparecer, se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de Gobierno, definir criterios de asignación basados en la idoneidad, transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating y que la publicidad oficial debe ser siempre identificable, entre otros puntos."Varios medios de comunicación han sido cooptados por medio de la Ley de la zanahoria y el garrote", dijo la senadora Marcela Torres sobre la importancia de regular la publicidad oficial."El Gobierno de Peña Nieto ha alquilado a un ejército de columnistas para sostener su reputación (...) También los medios se han convertido en cómplices de los intereses del Gobierno y se han olvidado de ser contrapeso", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.