Ciudad de México– El presidente Enrique Peña Nieto confió en que los mexicanos habrán de reconocer los avances que ha mostrado el país en los últimos años, al momento de ir a votar en las próximas elecciones.Al inaugurar cuatro obras de infraestructura carretera y portuaria en Michoacán, el mandatario resaltó que es buen momento para realizar un balance de las acciones emprendidas en materia económica, social y de telecomunicación, entre otros.México ha mostrado una ruta constante de crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor progreso y de mayor bienestar para las familias mexicanas por lo menos de hace 25 años a la fecha y esto es algo que queremos se mantenga y que no se pierda.“Queremos que las buenas cosas sigan contando y depende de lo que los mexicanos habrán de decidir en las próximas elecciones a quien confiar el rumbo y el destino del país”, comentó.En este sentido, destacó los 171 mil millones de dólares de inversión extranjera directa que supera los 156 mil millones que se habían fijado como meta al inicio del sexenio; en materia de reformas resaltó los logros de la Educativa que quito el poder a liderazgos magisteriales y la de telecomunicaciones que entre otros beneficios ha permitido ahorros a las familias por 133 mil millones de pesos en servicios de telefonía.“Y si es cierto, tenemos rezagos y como gobierno somos los primeros en advertir en donde nos falta, pero lo que no podemos regatear como mexicanos, lo que no pueden dejar de observar la sociedad mexicana son los avances que ha tenido México en los últimos años”Acompañado de los gobernadores de Jalisco y Michoacán, el presidente Peña Nieto criticó lo “rígido” que es la ley electoral al no permitir que como autoridades se pronuncien sobre el proceso electoral.“No me quiero meter en la polémica ni en el debate del proceso electoral porque ha sido tan rígido el marco legal de actuación que tenemos autoridades que prácticamente no podemos fijar posición sobre el proceso electoral”Al inicio del evento, el jefe del Ejecutivo bromeó al gobernador Silviano Aureoles por sus calcetines en color rojo que portaba para la ocasión.“Le decía al gobernador del Estado de Michoacán que traía unos calcetines muy bonitos, le decía, no crea que es mensaje subliminal, pues sí lo es, le van bien Gobernador, no deje de llevarlos, le quedan bien y más de ese color”, comentó.