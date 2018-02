Ciudad de México— Diputados del PAN, PRD y MC exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que saque las manos de la elección presidencial y detenga el uso faccioso de la PGR y del SAT para atacar al aspirante panista Ricardo Anaya.Al inicio de la sesión, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, anunció que presentarán una demanda de juicio político contra el encargado de despacho de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, por el uso faccioso de la dependencia ante el manejo que se ha dado por la presunción de operaciones de lavado de dinero por parte de Anaya.Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) desplegaron, al mismo tiempo, cartelones con la foto de Elías Beltrán pidiendo su juicio político, y contra el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, responsabilizándolo de desvíos de recursos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)."Saqueó 500 millones de Sedesol #SexenioCorrupto", decían un par de mantas con la foto de Meade, desplegadas al frente del Salón de Sesiones por legisladores del blanquiazul.Cortés pidió al presidente de la Mesa Directiva, el priista Edgar Romo, que a nombre de la Cámara solicitara a Peña Nieto no intervenir en el proceso electoral."Quiero pedirle a usted, presidente, en su carácter de representante de la pluralidad de esta Cámara, que le haga saber al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República que el día de hoy, integrantes de las fracciones del PAN, PRD y MC presentaremos un juicio político en su contra por el desempeño faccioso que ha hecho de la PGR, persiguiendo a los adversarios políticos, haciendo de la Procuraduría un brazo del Comité Ejecutivo del PRI, ¡y esto es absolutamente inaceptable!", manifestó Cortés."Presidente de este Congreso, le pido que en su carácter y responsabilidad le solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, que saque las manos del proceso y que deje a los mexicanos elegir con libertad quién va a ser el próximo presidente de nuestro país".Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también exigió que el Gobierno federal respete la legalidad y deje de perseguir a sus adversarios con el uso político de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).El perredista consideró que ahora quieren cobrar facturas al frente del PAN, PRD y MC por haber detenido la elección de un "fiscal carnal".Por Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez García advirtió que los ataques a Anaya se deben a que el candidato Meade está en tercer lugar de las encuestas."Es tan evidente la intromisión del Poder Ejecutivo, como tan evidente es que su candidato ya valió Meade", expresó.Pedro Luis Noble, diputado del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) aseguró que el PAN quiere meter cortinas de humo y defendió la labor de la PGR.Noble mencionó que por el momento solo se hace una indagatoria y que no hay aún ninguna sentencia por un hecho que no está aún comprobado.También del tricolor, Álvaro Ibarra criticó que Anaya haya rechazado la oportunidad de dar su versión con la invitación que le hizo la misma PGR a rendir su declaración, el pasado domingo.En tanto, Cortés respondió que el acoso contra Anaya no era el primero que se presentaba desde la PGR, pues en la elección del Estado de México se hicieron señalamientos contra familiares de la candidata Josefina Vázquez Mota y tres días antes de la elección se emitió un documento oficial que decía que no había nada contra ellos."Ese es el uso faccioso", recriminó.

