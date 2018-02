Ciudad de México— En los últimos nueve años, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se han manejado 375 mil 387 millones de pesos con intereses políticos, en vez de resolver los problemas del país, acusó la organización México Evalúa.Al presentar el estudio “Arquitectura del Ramo 23”, Edna Jaime, directora de la organización, explicó que la cifra corresponde a lo que se gastó en tres programas de subsidio: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.“Como son programas que no tienen reglas de operación, que no está su objetivo definido en ninguna ley, sí dan espacio para un uso discrecional”, expuso Jaime.“Los datos nos dan a pensar que sí hay un uso discrecional que favorece al aliado político y que hay incremento de este gasto un año antes de elecciones”.El estudio analiza el caso de ocho estados: Nuevo León, Estado de México, Sonora, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas y Jalisco.Mariana Campos, coordinadora de la investigación, explicó que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León el Estado no recibió recursos de ninguno de los tres subsidios en 2011, un año antes de las elecciones federales y mientras el presidente era panista y el Estado era gobernado por un priista.En 2013, cuando la situación cambió y tanto Estado como Federación eran priistas, la entidad recibió recursos por encima del promedio.En 2015, previo a las elecciones estatales, Nuevo León recibió 4 mil 877 millones de pesos, el monto mayor en su historia, muy por encima del promedio nacional.En 2016 y 2017, ya con un gobernador sin partido, la Administración federal priista de nuevo otorgó recursos por debajo el promedio nacional.En el Estado de México, durante la Administración federal panista de Felipe Calderón la entidad no recibió más de 3 mil 400 millones de pesos anuales, sin embargo, desde 2013, ya con el priista Enrique Peña Nieto, lo menos que ha recibido en un año son 7 mil 800 millones.Según el informe, entre 2009 y 2012, la Administración de Felipe Calderón gastó 56 mil 922 millones de pesos mediante esos tres programas de subsidios, mientras que de 2013 a 2017, Peña Nieto ha usado 318 mil 465 millones.“Se trata de una bolsa millonaria de recursos, cuya asignación queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda, una institución que opera con un equipo que llega y cambia en función del interés del titular del Ejecutivo”, sentenció Mariana Campos.“No estamos gastando los recursos adicionales en las iniciativas o programas de política pública, no estamos garantizando que el dinero se vaya a resolver los problemas identificados, la agenda del plan nacional de desarrollo”.

