El expriista Jaime Rodríguez Calderón, la expanista Margarita Zavala y el experredista Armando Ríos Piter, hoy aspirantes sin partido a conseguir una candidatura para contender por la presidencia de la República, registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) cientos de miles de firmas que no fueron encontradas en la lista nominal de electores, publicó Proceso.Así lo difundió este lunes el INE, a través de un comunicado en el que informa la conclusión total del periodo para recabar el apoyo ciudadano por parte de los llamados aspirantes independientes a presidir la nación.Ateniéndose a cifras preliminares, la autoridad electoral destacó que únicamente esos tres postulantes habrían alcanzado el umbral de apoyo correspondiente al menos al uno por ciento de la lista nominal federal, así como la dispersión geográfica requerida en al menos 17 entidades de la Nación.Sin embargo, y sin mayor explicación, el INE desagregó las firmas recabadas por cada uno de ellos en dos rubros: apoyo ciudadano recibido y apoyos encontrados en lista nominal, siendo solo los segundos potencialmente válidos.En su intento por aparecer en la boleta electoral, las cifras preliminares del INE son las siguientes:Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el “Bronco”, registró dos millones 34 mil 432 firmas. De esas, 824 mil 472 no aparecen en la lista nominal de electores.En el caso de la exprimera dama, Margarita Zavala, también se supera el medio millón de firmas que no fueron encontradas en la lista nominal. Del millón 578 mil 762 apoyos que presentó, 511 mil 582 no corresponden al mencionado registro de electores.Finalmente, del millón 765 mil 728 firmas que registró el excongresista Armando Ríos Piter, 606 mil 214 no han podido acreditarse en la lista nominal.Cabe mencionar que ninguno de los tres será oficialmente candidato hasta que concluya el proceso de verificación de las firmas recabadas coincidentes con la lista nominal para acreditar la validez, a cargo del INE, así como la acreditación por parte de esa dependencia a los aspirantes en materia de fiscalización de ingresos y gasto en su campaña para conseguir el apoyo ciudadano.

