Advierte CNDH fracaso del Estado

Ciudad de México— El Estado mexicano ha fracasado en su función básica de proteger la vida sus habitantes, lamentó el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez.Al inaugurar la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, González Pérez destacó que esta situación se ha dado a pesar de los miles de millones de pesos destinados para la seguridad en la última década.“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos; y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por ser autoritarias”, sentenció.“Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que se vive, con especial gravedad en diversas regiones del país, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país”.Tachó de falaces los señalamientos que acusan que, por el respeto a los derechos humanos, no se aplica la ley y reprochó que más allá de los discursos oficiales la realidad indica que las estrategias de seguridad actuales son eminentemente reactivas y han dejado de lado la prevención.Para el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el reto que subyace es abatir la impunidad y la corrupción.“La corrupción no es una culta, es una costumbre que debemos cambiar y erradicar de México”, dijo. En 2014, en un discurso ante “Los 300 líderes más influyentes de México”, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló que la corrupción es una debilidad de orden cultural en el país.En tanto, Enrique Graue, rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), señaló que la seguridad pública y los derechos humanos son inseparables; coincidió en que la seguridad sigue siendo un pendiente del Estado.“Nuestro país presenta desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las Fuerzas Armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación, y, por supuesto, las distintas facetas de la violencia de género”, resumió.Recordó que en 2011 realizaron la primera edición de este foro y en aquella ocasión, al igual que lo harán ahora, entregaron las conclusiones a los aspirantes presidenciales.“Esperemos que los resultados de este encuentro incidan positivamente en las políticas que habrán de implementarse para abatir los índices de violencia”, confió el rector.Mencionó también que, según diversos estudios, hasta en el 47 por ciento de las desapariciones reportadas estarían involucradas autoridades de los tres órdenes de Gobierno.En este contexto, ambos funcionarios criticaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por representar un riesgo a los derechos humanos de los mexicanos.La abogada general de la UNAM, Mónica González, advirtió que a siete años del primer foro, la situación del país sigue siendo grave.“En consecuencia, hay poca confianza en las instituciones públicas y el tejido social se ha resquebrajado”, lamentó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.