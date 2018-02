'Calientan' Anaya y Meade la elección

Entre acusaciones mutuas de desvíos millonarios, los candidatos a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, del Frente Todos por México, y Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, ‘calientan’ ya la elección 2018.Anaya, quien representa a los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), fue atacado por Meade, candidato del PRI, Nueva Alianza y el Verde Ecologista, al denunciar al blanquiazul ante PGR de ‘lavado’ a través de empresas fantasma.De inmediato hubo reacción del panista, quien aseguró que el priista miente y que sólo se trata de una guerra sucia para ‘levantar’ su campaña en ruinas.Ayer en conferencia de prensa, Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, arremetió contra Meade y lo acusó de estar involucrado con un esquema de triangulación de recursos parecido a la llamada “estafa maestra”.Explicó que de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, Meade, como titular de la Sedesol, está involucrado en desvíos a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas.Zepeda explicó que, en octubre de 2015, ya con Meade como secretario, la Sedesol pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas, de los que no se sabe a dónde fueron a parar y que la ASF consideró como un daño al erario.“Igual al de la estafa maestra y este pago fue en el tiempo en que estuvo de secretario el actual candidato Meade, 400 millones de pesos dicho por la Auditoría Superior de la Federación”, precisó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).En un segundo caso, dijo, la Auditoría detectó que tres convenios de la Sedesol con universidades mexiquenses fueron modificados ilegalmente, pues se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambió de noviembre de 2015 a agosto de ese año, antes de que Meade asumiera la dependencia.Además de esas modificaciones a los convenios, agregó, se pidió una ampliación presupuestal de poco más de 60 millones de pesos, lo cual fue criticado por el órgano fiscalizador.Zepeda mencionó que, en 2016, la Sedesol otorgó 70 millones de pesos a la Universidad de Zacatecas, los cuales se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas, cuyo origen, dijo, no ha quedado claro.De esos 70 millones, precisó el panista, alrededor de 61 tuvieron observaciones de la ASF, que los consideró como un daño al erario.“Encontramos el mismo esquema de la estafa maestra y aquí ya no hay Rosario Robles”.“Se quiere encubrir la participación de su candidato Meade de desvíos de recursos públicos”.Zepeda, acompañado por legisladores del PAN y dirigentes del PRD y Movimiento Ciudadano, apremió a que la Auditoría informe qué estado guardan las denuncias presentadas sobre las irregularidades en los recursos manejados por la Sedesol.También demandó que se revelen los nombres de las empresas subcontratadas por la Universidad de Zacatecas, pues se podrían tratar de firmas fantasma.El líder panista comentó que, incluso, las acusaciones contra el candidato presidencial Ricardo Anaya son una estrategia del PRI para desviar la atención sobre los desvíos en dependencias federales.El candidato presidencial Ricardo Anaya explicó la venta que realizó de una nave industrial en Querétaro, y afirmó que el PRI está utilizando a la PGR para armar una guerra sucia en su contra e involucrarlo con un presunto lavado de dinero en esa operación.En un video subido a YouTube, el abanderado de la coalición Por México al Frente sostuvo que la razón de esa “guerra” radica en que el tricolor está completamente desesperado porque se ubica en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales.“Ya no saben cómo levantar la campaña en ruinas de su candidato José Antonio Meade, lo que quiere el PRI es engañar a la gente”, indicó en un video.“Todo lo que yo he hecho ha sido legal y sobre todo cien por ciento transparente. Son puras mentiras lo que ha dicho el PRI [...] No se dejen engañar”, pidió.La dirigencia nacional del PAN minimizó las acusaciones sobre un posible uso de empresas fantasmas por parte de su candidato presidencial, Ricardo Anaya, para lavar dinero.En cambio, acusó que, para desprestigiar al panista, el PRI hace un uso electoral del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda. El SAT incluyó ayer en definitiva en su lista de empresas fantasma a Manhattan Master Plan Development S. de R.L., firma que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Anaya.En conferencia de prensa, el dirigente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda, denunció que el tricolor y el Gobierno federal utilizan de manera facciosa las instituciones, como el SAT y la PGR, para perseguir al candidato de la coalición Por México al Frente.El equipo de campaña de José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia, urgió al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a concluir las investigaciones sobre presuntos desvíos cometidos en esa dependencia.“Por cuanto hace a los casos de los contratos celebrados con instituciones públicas de educación superior en Chiapas, Estado de México y Zacatecas, éstos son actualmente objeto de sendas revisiones y procedimientos del Órgano Interno de Control de la Sedesol”, aseguraron.“En tal virtud, el equipo de campaña de José Antonio Meade se suma a la exigencia de que estas revisiones concluyan a la brevedad y se informe puntualmente sobre el resultado de las mismas, trátese de la gestión de que se trate”.Además, el equipo de Meade hizo un llamado al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, para no desviar la atención de las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero.En la grabación subida a Internet, el panista explica paso a paso la compra-venta de una nave industrial de siete mil metros cuadrados, operación que según la denuncia del abogado Adrián Xamán, sirvió para que se hicieran llegar recursos a Anaya mediante empresas fantasma.Apoyado con un rotafolio, fotografías e imágenes de Google Earth, el candidato refiere que compró un terreno baldío en el Estado de Querétaro el 19 de mayo de 2014, a través de una empresa de su propiedad.“Dicen los del PRI que ahí ya había una bodega, bueno, eso es falso, es mentira”, recalcó.Anaya expuso que le compró el terreno directamente al Parque Industrial (Park Development) y no a una persona física. Además muestra con fotografías que en los siguientes dos años se construyó una nave industrial de casi 7 mil metros cuadrados. La cual quedó terminada en mayo de 2016.El aspirante a la presidencia dice que el dinero para construir la nave provino de tres fuentes: de que hipotecó su casa y obtuvo un crédito en Banamex, de un crédito con el propio Parque Industrial y ahorros familiares. Asimismo, detalla que compró a 67 dólares el metro cuadrado y vendió la propiedad a la empresa Manhattan Master Plan por un monto de 54 millones de pesos, con IVA incluido. (Agencias)