Agrega Corte candado para acotar fuero militar

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agregó un nuevo candado para limitar los alcances del fuero militar.El Pleno de la Corte resolvió ayer que para llevar un juicio ante los tribunales castrenses, es necesario que el delito imputado tenga “una estricta conexión” con la disciplina militar y la afecte de manera directa.Con la nueva decisión, los militares acusados por delitos contra la salud no serán procesados automáticamente en el fuero de guerra –aunque no haya civiles involucrados–, sino que se tendrá que probar la afectación al servicio castrense. Si no hay tal afectación, el asunto lo deberá llevar un juez federal.La Corte revisó un amparo de César Flores Guzmán, teniente de caballería que era comandante de una Base de Operaciones en Reynosa, Tamaulipas, y que fue acusado en 2013 de entregar a la delincuencia dos de las ocho maletas con paquetes de cocaína que elementos a su cargo aseguraron en una finca.La mayoría de Ministros determinó que fue correcto procesar a Flores Guzmán en el fuero militar, porque aprovechó su función para auxiliar al narcotráfico.“Cuando el militar aprovecha los recursos materiales y humanos que le han sido asignados para fomentar o favorecer el narcotráfico en lugar de combatirlo, dicha actividad ilícita sí guarda estricta conexión con el servicio castrense”, dice la sentencia.El presidente Luis María Aguilar enfatizó que si bien Flores presuntamente entregó droga a cómplices civiles, no hay datos para identificarlos, por lo que sí aplica el fuero militar. (Víctor Fuentes/Agencia Reforma)La SCJN delimita jurisdicción en delitos cometidos por militaresPara remitir a tribunal castrense:• No basta que el imputado sea un militar en activo.• No debe haber civiles involucrados en el delito.• Es necesario que el delito se cometa en actos de servicio.• El crimen debe guardar estricta conexión con la disciplina militar.• Los hechos no deben tratarse de violaciones a derechos humanos.

