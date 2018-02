Atribuyen violencia a seguridad en la UNAM

Ciudad de México— El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la balacera registrada el pasado 23 de febrero en Ciudad Universitaria puede ser consecuencia de las nuevas medidas de seguridad implementadas en el campus central de la institución.En un mensaje publicado ayer en la Gaceta de la UNAM, Graue recordó que el pasado viernes individuos ajenos a la universidad, presuntamente narcomenudistas, escenificaron una riña y uno de ellos disparó contra dos sujetos hiriéndolos de gravedad y después fallecieron.“Este último evento, de alguna forma puede ser consecuencia de las medidas implementadas por la Rectoría a fin de combatir el narcomenudeo en nuestras instalaciones", expuso.Desde verano pasado, la UNAM aisló con rejas los espacios donde los narcomenudistas se habían asentado, iluminó zonas con mejores y más luminarias, y amplió la vigilancia y sistemas de seguimiento con cámaras.Graue destacó también el reforzamiento de la colaboración con las autoridades competentes de la Ciudad de México, que permitió, entre otras cosas, la detención de 30 individuos que presuntamente vendían droga dentro de CU.“Pero todo ello, no ha sido suficiente”, reconoció en el mensaje a la comunidad universitaria.El rector explicó que si bien los narcomenudistas se han fragmentado, también se han dispersado en otras zonas del campus central.“Como rector, asumo toda la responsabilidad por el efecto colateral de las medidas adoptadas como también lamento el fallecimiento de estos sujetos, pues a fin de cuentas, su muerte es el producto de la desesperanza en la que está envuelta una parte de nuestra juventud”, manifestó.Grupo Reforma publicó ayer que en julio de 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México destinó 9.2 millones de pesos en la compra y colocación de rejas y cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad zonas que detectó como vulnerables.Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, señaló que la Policía Federal está abierta a colaborar con la UNAM si así lo solicita la universidad.¿Podría entrar la PF a CU?, se le preguntó al comisionado tras participar en la inauguración del Foro Nacional “La seguridad pública que a México le urge”.“Primero tendría que ser a petición específica de las autoridades universitarias, hay que recordar lo que señaló el rector Graue recientemente, si hay una petición expresa tendríamos que atenderla con muchísima precaución, con muchísimo cuidado.“En este momento no existe (una petición), al contrario, lo que está solicitando el rector es precisamente que no se vincule ninguna institución policial local ni federal armada al interior”, comentó.Lo que hay que hacer, apuntó Sales, es esclarecer los crímenes del viernes pasado, así cómo evitar el narcomenudeo, pues CU no es un feudo ni lugar aislado del Derecho o de la investigación ministerial o policial.“Nosotros creemos que lo que hay que hacer es investigar y capturar a las personas que cometieron estos homicidios y evitar también el narcomenudeo. (Hay que) evitar que se distribuya droga en Ciudad Universitaria.“Eso es lo que tendríamos que lograr, capturar a los narcomenudistas, corresponde el narcomenudeo a la instancia local (...) y los vínculos, sí se dan, con otros grupos, le corresponden a la instancia federal”, expuso.Tras señalar que en breve podrían reunirse con autoridades universitarias para abordar este tema, Sales dijo que la banda de narcomenudistas que opera en Tláhuac, conocido como Cártel de Tláhuac, está vinculado con el grupo que vende drogas en CU.“Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar a las autoridades universitarias y actuar en coordinación con ellos”, añadió el comisionado. (Isabella González/Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.