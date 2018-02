Ciudad de México— El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo responsabilidad directa en presuntos desvíos de cerca de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2015 y 2016, denunció la coalición Por México al Frente.En conferencia de prensa, Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, detalló que, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, Meade, como titular de la Sedesol, está involucrado en un esquema de triangulación de recursos, a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas, parecido a la llamada "estafa maestra".Zepeda explicó que, en octubre de 2015, ya con Meade como secretario, la Sedesol pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas, de los que no se sabe a dónde fueron a parar y que la ASF consideró como un daño al erario."Igual al de la estafa maestra y este pago fue en el tiempo en que estuvo de Secretario el actual candidato Meade, 400 millones de pesos dicho por la Auditoría Superior de la Federación", precisó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).En un segundo caso, dijo, la Auditoría detectó que tres convenios de la Sedesol con universidades mexiquenses fueron modificados ilegalmente, pues se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambió de noviembre de 2015 a agosto de ese año, antes de que Meade asumiera la dependencia.Además de esas modificaciones a los convenios, agregó, se pidió una ampliación presupuestal de poco más de 60 millones de pesos, lo cual fue criticado por el órgano fiscalizador.Zepeda mencionó que, en 2016, la Sedesol otorgó 70 millones de pesos a la Universidad de Zacatecas, los cuales se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas, cuyo origen, dijo, no ha quedado claro.De esos 70 millones, precisó el panista, alrededor de 61 tuvieron observaciones de la ASF, que los consideró como un daño al erario."Encontramos el mismo esquema de la estafa maestra y aquí ya no hay Rosario Robles","Se quiere encubrir la participación de su candidato Meade de desvíos de recursos públicos".Zepeda, acompañado por legisladores del PAN y dirigentes del PRD y Movimiento Ciudadano, apremió a que la Auditoría informe qué estado guardan las denuncias presentadas sobre las irregularidades en los recursos manejados por la Sedesol.También demandó que se revelen los nombres de las empresas subcontratadas por la Universidad de Zacatecas, pues se podrían tratar de firmas fantasmas.El líder panista comentó que, incluso, las acusaciones contra el candidato presidencial Ricardo Anaya, son una estrategia del PRI para desviar la atención sobre los desvíos en dependencias federales.

