Exige Anaya a PGR comprobar delito

Ciudad de México— El candidato presidencial Ricardo Anaya exigió a la PGR que dé a conocer si como resultado de la indagatoria que abrió con motivo de la venta que hizo de una propiedad en Querétaro encontró alguna conducta delictiva de su parte."Por estar en curso un proceso electoral y porque los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, y yo el derecho de no ser difamado, exijo que con la misma rapidez que emitieron un boletín hace tres días, sin pretextos, informen a los ciudadanos si después de cinco meses de investigación encontraron algún dato de prueba que implique la comisión de alguna conducta indebida de mi parte", expresó Anaya.Acompañado de Diego Fernández de Ceballos, el candidato presidencial acudió esta tarde a las instalaciones de la PGR para entregar un oficio dirigido al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, en el que hace esta exigencia."Vengo personalmente a exigirlo porque el que nada debe, nada teme. A las mexicanas y a los mexicanos les digo que este Gobierno no me va a detener", expresó el frentista afuera de la PGR.En el escrito, el abanderado de la coalición PAN-PRD-MC, señaló que la PGR no debe prestarse con evasivas y silencios a "escándalos difamatorios".Reiteró que las acusaciones en su contra relacionadas con la operación inmobiliaria tienen como propósito manchar su prestigio y beneficiar al candidato del PRI."Y lo dicho vale para este caso y para los que el Gobierno seguramente inventará durante la campaña. A usted, le exijo únicamente la legalidad que demanda la justicia", se lee en el escrito.Para la entrega del escrito y posterior mensaje de Anaya, el PAN llevó a unos 100 miembros del partido quienes en varias ocasiones gritaron al candidato "No estás solo".Además del "Jefe Diego" acompañaron a Anaya los asambleístas Jorge Romero e Iván Texta y el líder del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe.

