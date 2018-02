Piden a estados garantizar seguridad en elecciones

Ciudad de México- Edgar Romo García, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a los Gobiernos estatales y municipales garantizar la seguridad de los candidatos que participan en el proceso electoral de este año.El legislador federal solicitó a las autoridades locales coadyuvar con las tareas que realizará el Gobierno federal con la finalidad de proteger también a los ciudadanos antes, durante y después de la jornada del primero de julio."Es importante que los Gobiernos locales establezcan mesas de diálogo y, sobre todo, mesas de trabajo coordinado entre partidos, áreas de seguridad e inteligencia, gobiernos municipales e instituciones electorales, para garantizar el desarrollo del proceso electoral", dijo."Es interés superior y de todos los mexicanos que los comicios se desarrollen en un clima de confianza y certidumbre, por lo que este interés debe anteponerse a cualquier otro de índole partidista o meramente político".Romo García demandó no descuidar ningún aspecto o región del territorio nacional para generar condiciones de seguridad, al margen de la confrontación que pueda registrarse entre partidos y candidatos al calor de la contienda."Previsiblemente se acentuarán cuando inicien las campañas, pero debemos cuidar que éstas no trasciendan más allá del plano político y que se mantengan como una lucha de ideas", planteó.Tras celebrar que la mayoría de los partidos políticos participen en el diálogo con la Secretaría de Gobernación y el INE para abordar este tema, consideró indispensable que ese esquema se reproduzca a nivel local."El Estado mexicano tiene la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y a los contendientes electorales, pero para tener éxito en esta tarea se requieren la voluntad absoluta de las instituciones gubernamentales y políticas", señaló.El presidente de la Mesa Directiva consideró que, aún cuando el INE no tiene facultades para implementar dispositivos de seguridad, puede participar con información y alertas tempranas sobre las condiciones políticas de riesgo que incidan en el desarrollo de los comicios.

