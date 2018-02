Italiano desaparecido utilizaba identidad falsa

Guadalajara— Raffaele Russo, el hombre de origen italiano que desapareció en Tecalitlán desde el 31 de enero junto a dos de sus familiares, se hacía pasar por mexicano.Según fuentes de la Fiscalía General de Jalisco implicadas en la investigación, el hombre solía hacerse pasar por mexicano en sus negocios de venta de maquinaria pirata y falseaba su nombre al registrarse en los hoteles.Uno de sus alias era Carlos López, usado en sus últimos registros en Ciudad Guzmán, de acuerdo con las indagatorias.Sobre las labores para localizar a Raffaele, a su hijo Antonio Russo y a su sobrino Vincenzo Cimino, la señal de GPS de las camionetas en que viajaban indicó que se desplazaron al sur.Ambos vehículos utilitarios Honda CRV en distintos momentos fueron conducidos por el mismo tramo de un camino que pasa por Jilotlán de los Dolores, reveló la fuente consultada.Ya se realizan recorridos en la zona con ayuda de personal canino.Aunque trascendió que hubo tres policías detenidos, la Fiscalía lo negó y explicó que los agentes de Tecalitlán están sólo bajo capacitación.La dependencia aseguró que mantienen a los uniformados en el Instituto de Capacitación y Profesionalización, y que ninguno ha sido puesto a disposición de un agente del Ministerio Público del Estado.Además, expuso que tiene coordinación con la subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) e instancias italianas.El comisario del municipio, Hugo Enrique Martínez Muñiz, está ilocalizable desde el martes, cuando sus agentes fueron trasladados a la ciudad Guadalajara por órdenes de la Fiscalía General, como parte de las investigaciones.Aunque inicialmente se dijo que todos los gendarmes fueron trasladados el miércoles, el fiscal Raúl Sánchez Jiménez reconoció que no encontraron al mando."El presidente ahí anda, tenemos comunicación con él, (el director) no lo hemos localizado, tenemos que localizarlo, claro (que será llamado a declarar), si es necesario."Todo el que sea necesario intervenir en la investigación va a ser entrevistado", afirmó ayer Sánchez Jiménez.Las autoridades han dicho que los italianos no eran turistas, sino que se dedicaban a vender plantas de luz y diferentes herramientas alteradas para hacerlas pasar como originales y de marcas reconocidas.En el marco de la investigación, el miércoles se detuvo a otro italiano en Guanajuato, quien vendía el mismo tipo de aparatos.El Alcalde de Tecalitlán, Víctor Díaz Contreras, calificó la desaparición de los extranjeros como un hecho aislado.El Edil aseguró que su municipio es tranquilo y que, en el caso de los italianos, sabe que sólo iban de paso.

