Ciudad de México- El jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda, afirmó que este cuerpo de seguridad no cederá ante presiones que tratan de denostar la dignidad de las instituciones de la República.Frente al Presidente Enrique Peña Nieto y decenas de soldados, marinos, policías y civiles que conforman dicha institución, el general consideró que México tiene muchos retos, que deberán enfrentarse en unidad y diálogo, no en la confrontación y descalificación."Quienes integramos el Estado Mayor Presidencial, nos identificamos plenamente con el sentido de compromiso institucional de las Fuerzas Armadas para defender hasta el último aliento a las instituciones del Estado mexicano."Por lo que no permitiremos que las presiones que tratan de denostar la dignidad de las instituciones de la República afecten nuestra labor. Esas voces deben encontrar en el diálogo y la conciliación, la solución a sus inquietudes", apuntó.El mensaje de Miranda se da tras la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Estado Mayor Presidencial para incorporar a sus elementos a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de desocupar las instalaciones que tiene a su cargo.Miranda aseguró que sus más de 2 mil elementos han sido capacitados en diversos rubros durante estos cinco años, por lo que son un grupo de excelencia y vanguardia para cuidar al Presidente de la República en turno y adaptarse a los cambios que se presenten."El Estado Mayor Presidencial seguirá siendo parte de la transformación y evolución que requieran las instituciones del País para seguir vigentes. Los que integramos esta institución sabemos la responsabilidad que tenemos, por ello no nos deslumbramos ni nos desviamos, ni cedemos a intereses ajenos a nuestra misión", aseguró.En la explanada de Molino del Rey, en Los Pinos, el Presidente nuevamente agradeció la disciplina y responsabilidad de los elementos le ha permitido ejercer una presidencia democrática."Deben sentirse orgullosos de su contribución a las transformaciones que han abierto nuevas posibilidades de bienestar. Su lealtad ha ayudado a engrandecer a la nuestra patria", indicó.En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los encargados de diversas áreas de la operación del Estado Mayor, incluido a uno de los escoltas del secretario de Gobernación Alfonso Navarrete, quien viajaba con él en el helicóptero accidentado en Oaxaca.

