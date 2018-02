Exigen a Veracruz pagar a municipios

Ciudad de México— El gobierno de Javier Duarte retuvo ilegalmente fondos federales a los municipios de Veracruz en 2016, resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia.Por unanimidad, el pleno ordenó al estado entregar 436 mil pesos pendientes al municipio de Jalcomulco, así como pagos de intereses pendientes de determinar por omisiones en dos fondos federales.La controversia fue la primera de las 97 presentadas ante la Corte por ayuntamientos veracruzanos, que reclaman cientos de millones de pesos de recursos de los ramos federales 22 y 23, que la Secretaría de Finanzas estatal dejó de entregar o entregó con retrasos desde mediados de 2016.El resto de las controversias ya no serán resueltas por el pleno de la Corte, sino por las Salas, lo que tomará varias semanas, y el monto final que tendrá que reembolsar el estado no se conocerá sino hasta que se hagan los pagos, pues incluyen intereses que se siguen acumulando.Algunas controversias, incluso, se remontan a años previos de la administración de Duarte, cuando también hubo reclamos por estos fondos.El municipio de Veracruz, por ejemplo, exigió en su controversia al menos 140 millones de pesos, y otras demarcaciones de las más importantes del estado también demandaron pagos por decenas de millones, entre ellas Boca del Río y Minatitlán.La mayoría de los reclamos se refieren a los fondos para Infraestructura Social (FISM) y Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y en algunos casos también se piden participaciones federales no etiquetadas.Luego de tres sesiones, la Corte acotó los pagos para Jalcomulco a los meses de mayo y septiembre de 2016, aunque habrá variaciones en cada controversia, pues en algunos casos hubo omisiones totales de entrega de recursos, mientras que en otros sí se pagaron, pero de manera extemporánea y procede el pago de intereses. (Víctor Fuentes/Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.