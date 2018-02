Juez impide orden de captura contra Barreiro

Ciudad de México— El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al empresario Manuel Barreiro Castañeda, así como a otras personas, para que la Procuraduría General de la República (PGR) no pueda solicitar una orden de detención ante un juez en su contra y sean presentados ante el mismo.En la demanda de garantías, Barreiro argumentó que la PGR le negó conocer la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017.Se concede la suspensión provisional para que en caso de que efectivamente tengan la calidad de imputados, en la carpeta de investigación o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no la determine por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva”, se indica en el texto.Aunque le fue concedida la suspensión provisional, el juez mencionó que no implica la suspensión de la investigación y consecuente integración de la misma.Lo anterior, con la finalidad de evitar perjuicios de imposible reparación a los justiciables, quienes podrían verse afectados en su derecho de defensa, en el caso de que las autoridades ministeriales determinen ejercer acción penal en su contra”.Ayer la PGR informó que tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de un terreno en Querétaro, relacionado con Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la Coalición México al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.La investigación también está relacionada con Manuel Barreiro Castañeda, quien fue citado a declarar en la PGR, sin embargo, al no acudir al llamado, pidió que emitieran en el país alertas migratorias contra él, en caso de que abandone territorio nacional.

