Exhorta Senado a debatir en intercampaña

Ciudad de México— Con el voto en contra del PT y Morena, el Senado aprobó un exhorto al INE para elimine la prohibición de debates entre candidatos presidenciales en medios de comunicación durante el período de intercampaña que acaba el 29 de marzo.Los senadores argumentaron que la prohibición viola los derechos humanos de información, libertad de expresión y de difusión de las ideas.El lunes pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió los debates entre candidatos presidenciales.En el punto de acuerdo, elaborado en la Junta de Coordinación Política, que preside la priista Ana Lilia Herrera, y avalado en el Pleno, se cita a la ONU, a la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y a la Constitución para defender la libertad de expresión y de acceso a la información.Anoche el senador Javier Lozano, vocero de la campaña presidencial del PRI, anunció que impulsaría un punto de acuerdo para pedirle al INE que levantara la restricción."(El acuerdo de prohibición del INE) parece responder a un interés sesgado y no incluye en su totalidad a los actores políticos representados en el país, pero sí disminuye el ejercicio de los derechos constitucionalmente e internacionalmente reconocidos", indica el documento finalmente aprobado.Herrera resaltó la aprobación por mayoría y señaló que el único que no firmó fue el coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett."Me dijo que iba a valorarlo, nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome cada grupo parlamentario, pero lo que me parece muy importante y es que es una amplísima mayoría la que impulsa este exhorto al INE en aras de proteger estos derechos que tutela la Constitución", dijo la priista.Herrera aceptó las apelaciones ya se están haciendo ante el Tribunal Electoral, pero aun así dijo que siguieron adelante con el exhorto al INE."El llamado que estamos haciendo es al Consejo General del INE porque fueron ellos quienes lo aprobaron; ojalá te puedan dar marcha atrás a favor del derecho que tenemos todos como sociedad ha de estar informados de primera mano", sostuvo.El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha explicado que se considera casi imposible que no se hagan llamados al voto durante un debate y que estos llamados son un acto anticipado de campaña si se realizan antes del 29 de marzo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.