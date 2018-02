Ciudad de México– El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, exigió que la Auditoría Superior de la Federación presente las denuncias que sean necesarias contra José Antonio Meade por los desvíos detectados en la Secretaría de Desarrollo Social durante su gestión.Dijo que en la Cuenta Pública del 2016 no sólo se debe considerar a Rosario Robles como responsable de las triangulaciones, sino también al candidato del PRI a la Presidencia, pues él asumió la titularidad de Sedesol a mediados del 2015 y la dejó un año después.“Meade debe responder por el millonario desvío de recursos ocurrido durante su encargo como Secretario de Desarrollo Social”, advirtió el panista.Cortés afirmó que en la administración del aspirante priista se cometieron diversas irregularidades que ha encontrado el órgano fiscalizador en la revisión de la aplicación del presupuesto.“La ASF tiene la obligación de fincar responsabilidades administrativas y legales al ex Secretario de Desarrollo Social y hoy candidato del PRI”, manifestó Cortés luego de que se dieron a conocer millonarios desvíos en Sedesol por servicios no realizados y contratación de empresas fantasma.Meade fue titular de la Sedesol de 2015 a 2016 y de la Secretaría de Hacienda de 2016 a 2017.El equipo de campaña de José Antonio Meade deslindó esta noche a su candidato de los desvíos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles.Javier Lozano, vocero de la campaña, aseguró que ninguno de los contratos referidos por el órgano fiscalizador corresponden al período en el que Meade estuvo al frente de la dependencia como sucesor de Robles.“Nada de lo que ocurrió, nada de lo que se está diciendo fue su época; ningún contrato, ninguna gestión”, dijo Lozano.“No queremos siquiera recibir la más mínima insinuación de que José Antonio Meade, en su carácter de Secretario de Desarrollo Social, pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad sobre todo esto”.Según el senador, al asumir como titular de Sedesol, Meade denunció las irregularidades detectadas y prohibió que se realizaran nuevas contrataciones con esos esquemas. (Claudia Salazar y Claudia Guerrero / Reforma)

