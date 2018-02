Propone AMLO 'constitución moral'

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una "constitución moral"."Así como hay una Constitución política vamos a, entre todos, elaborar una constitución moral", dijo el aspirante de la coalición 'Juntos Haremos Historia'.Durante su toma de protesta como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Encuentro Social, el tabasqueño detalló que, de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, convocará a una asamblea constituyente.En ésta, dijo, participarán filósofos, antropólogos, psicólogos, especialistas, escritores, poetas, activistas, indígenas y líderes de diferentes religiones para crear dicho documento."Será un diálogo interreligioso, entre religiosos y no creyentes, diálogo para moralizar a México", expuso.López Obrador indicó que, una vez elaborada la "constitución moral", los mexicanos deben comprometerse a fomentarla."El propósito no sólo es frenar la corrupción política y moral que nos está hundiendo, sino establecer las bases para una convivencia futura sustentada en el amor", manifestó.Luego que el dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, se refiriera a él como el nuevo Caleb que escalará el Monte Hebrón, el candidato afirmó que se debe emprender la tarea de exaltar valores individuales y colectivos."Es urgente contrarrestar el individualismo, sólo así ", aseveró el tabasqueño.Aunque reconoció que es un tema polémico, dijo que la crisis actual del país se debe, no sólo a la falta de bienes materiales, sino de valores."Tenemos que auspiciar una nueva corriente de pensamiento para promover un paradigma moral del amor a la familia, al prójimo y a nuestra Patria", expresó."La descomposición social no sólo debe de contrarrestarse con bienestar económico, deben de fortalecerse los sentimientos humanos".Durante el Congreso Nacional Extraordinario del PES, Flores señaló que la coalición con Morena y PT tiene causa, pueblo y líder."López Obrador será candidato de estos tres partidos, pero el 2 de julio será de todos los mexicanos", aseveró.Estado por estado, los delegados de Encuentro Social acordaron por unanimidad postular a López Obrador como su candidato a la Presidencia.En el evento, celebrado en Expo Reforma, estuvieron presentes el dirigente del PT, Alberto Anaya; la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky; el alcalde de de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco; y la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez.Al finalizar el evento, el aspirante presidencial se dirigió al aeropuerto, de donde viajará a Tabasco para reunirse con militantes de Morena.

