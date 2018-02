Revisa INE muestras de firmas de apoyo

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza un análisis de muestras representativas de los apoyos ciudadanos recopilados por aspirantes independientes, a fin de detectar posibles inconsistencias en las firmas registradas y verificar su autenticidad.“Lo que estamos haciendo es estudiar una muestra representativa de los apoyos. Si hay inconsistencias suficientes, nos vamos a revisar uno a uno los apoyos”, explicó Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.“En esto, la App (para recolección de firmas) también nos ayudó mucho porque lo que hace es un expediente electrónico de cada apoyo (...) y así vamos revisando uno a uno hasta agotar todos los apoyos, y ahí tener la certeza de quién tiene que pasar y quién no”.Ballados señaló que a partir del análisis de muestras representativas el INE encontró, por ejemplo, un caso en el que el 85 por ciento de los apoyos de un aspirante tenía inconsistencias.Durante el programa Justicia Electoral a la Semana, del Tribunal Electoral federal afirmó que el compromiso y la responsabilidad del INE es que sólo lleguen a la boleta quienes hayan obtenido apoyos libres y auténticos.“En algunos casos lo que vimos es que aspirantes estaban poniendo una plantilla con datos del listado nominal que pudieron tomar de las fotocopias que tú y yo y toda la sociedad hemos dado de nuestra credencial para hacer distintos trámites.“Entonces precisamente con ese expediente electrónico nos dimos cuenta que no era una credencial original, y esos pues son apoyos que no pasarán porque no son genuinos ni auténticos”, garantizó.Ante las inconsistencias detectadas y las denuncias por presunta compra de paquetes de credenciales por parte de aspirantes, Ballados dijo que el INE ya investiga a través de un procedimiento oficioso administrativo.El Instituto dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por constituir posible delito electoral, así como al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), por el uso de datos personales sin el consentimiento de los electores. (Antonio Baranda/Agencia Reforma)

