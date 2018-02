Dos años después de prometer cancelarlas si es elegido, el candidato presidencial izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, parece haber tenido un cambio de opinión sobre las reformas del sector petrolero de 2013, que abrieron el sector energético del país a la inversión privada, señala El Financiero.López Obrador, de 64 años, ha revisado la mayoría de las licitaciones de petróleo adjudicadas a compañías privadas y llegó a la conclusión de que son beneficiosas para México, dijo durante una entrevista su principal asesor de negocios, Alfonso Romo.AMLO, quien actualmente lidera las encuestas, descubrió que las subastas fueron bien ejecutadas y transparentes, dijo Romo en su sede en Ciudad de México de Vector, la firma de corretaje que posee.Romo agregó que ni una sola compañía sería nacionalizada si el candidato gana las elecciones el 1 de julio. AMLO perdió en 2006 en una cuestionada elección frente a Felipe Calderón, y en 2012 ante Enrique Peña Nieto.“Lo que hemos visto en el proceso de licitación es que son muy buenos para el país, están bien hechos, y hasta hoy no tenemos quejas”, dijo Romo.Si bien no es un respaldo total, López Obrador hizo un gesto ante las preocupaciones de los inversionistas y respaldar los contratos petroleros representa un cambio en relación a su rechazo anterior a los acuerdos que dijo fueron otorgados por un gobierno poco confiable.Esas críticas generaron preocupación de que López Obrador pudiera cancelar proyectos petroleros cuyo valor total sería de hasta 153 mil millones de dólares en inversiones a largo plazo, de acuerdo con el mejor escenario de la Secretaría de Energía para los 91 contratos.Romo, quien ha buscado generar acercamientos de López Obrador con la comunidad empresarial, dice que el candidato se ha moderado de su compromiso de hace dos años de poner fin a la reforma energética de México.Romo insiste en que el favorito ha llegado a la conclusión de la necesidad de financiamiento privado en el sector, incluida la posibilidad de asociaciones privadas para dos nuevas refinerías que planea construir.Romo, quien fuera designado el 15 de febrero jefe del gabinete propuesto por López Obrador, dijo que el resto de los contratos petroleros aún deben ser revisados porque acaban de ser adjudicados, y que se hará de buena fe.Romo dice que no tiene planes de formar parte del gabinete si López Obrador gana las elecciones. (Con información de El Financiero/Bloomberg)

