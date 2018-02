Movimiento Ciudadano (MC) no pagó directamente a Yuawi López ni a algún representante del niño, por su participación en el spot donde interpreta la canción del “movimiento naranja” y que lo hizo viralmente famoso, reportó El Universal.Sin embargo, sí pagó 319 mil pesos a la empresa La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V. por la producción y edición del material.Vía transparencia, el partido informó a El Universal que no celebró ningún contrato directo con la agrupación Venado Azul o con el padre de Yuawi, José López. Fue La Covacha quien se encargó de la producción y edición del spot para los formatos de televisión y radio.El Universal buscó al padre de Yuawi para conocer cuánto le pagaron por dicho spot, pero al momento no hubo respuesta.“Movimiento Ciudadano no contrató de manera directa a la agrupación Venado Azul, por lo que no se tiene registrado algún pago a dicha agrupación o al niño Yuawi, ni tampoco a su representante”, señaló MC.Con la empresa se celebraron dos contratos, uno por producir el spot titulado “Niño wirrarika naranja”, para radio y televisión, y otro por la edición del mismo en la versión “karaoke”, segundo spot en el que aparece el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, junto a Yuawi.El contrato firmado para la producción se celebró el 1 de diciembre de 2017, fecha en que empezó a tener vigencia, misma que terminará el 31 de marzo de este año. En el documento se detalla que el pago total por el servicio de producción de ambos spots correspondió a 307 mil 400 pesos.El spot para televisión tuvo un costo de 250 mil pesos, y de radio se ofreció por 15 mil. A esas cantidades se les sumó el pago de 16% de impuestos, lo que corresponde a 42 mil 400 pesos.Otro contrato, firmado por la edición de los materiales el 15 de enero de 2018, y por un total de 11 mil 600 pesos, tuvo vigencia hasta este 11 de febrero, fecha límite que tenía la el partido para pedirle a la empresa cualquier cambio del spot.El concepto de edición tuvo un costo de 10 mil pesos, y de impuestos se generaron mil 600 pesos. Ambos contratos fueron firmados por Guillermo Guevara Ramírez, como representante legal de La Covacha, y Agustín Torres Delgado, en su figura como tesorero nacional de Movimiento Ciudadano.

