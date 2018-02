Reconoce INE necesidad de verificar firmas

Ciudad de México- Ante la posibilidad de que, sin su consentimiento, ciudadanos hayan dado su rúbrica a algún aspirante independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que se debe trabajar para diseñar un mecanismo que les permita a los ciudadanos saber a quién o a quiénes les dio su firma de apoyo ciudadano.Sin embargo, informó René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, debido a limitaciones presupuestarias y a que se necesitan llevar a cabo evaluaciones técnicas, es poco factible que dicho mecanismo se implemente en el proceso electoral en curso, pese a que se ha documentado que algunos aspirantes han obtenido sus firmas de manera fraudulenta.Reforma publicó ayer que los auxiliares de Jaime Rodríguez, Gobernador de Nuevo León con licencia, se les ordenó directamente engañar a ciudadanos para sumar rúbricas a su causa.El proceso consistió en que los auxiliares pedían al ciudadano apoyar a un aspirante independiente que no era Rodríguez y, cuando entregaba su credencial de elector para escanearla, en realidad se asignaba la firma a "El Bronco", quien busca ser candidato independiente a la Presidencia de la República."Creo que el poder consultar por parte de los ciudadanos, me parece que ese es un tema que tenemos que trabajar, no está previsto en este momento, yo creo que sí tenemos que trabajar, habrá que desarrollar la infraestructura necesaria, tecnológicamente hablando, para que esas consultas se puedan hacer", señaló Miranda."No sé si lo vamos a hacer ahorita por tema de recursos, no estaba previsto, me parece que es un ejercicio sano de transparencia que habrá que considerarlo, seguramente para los siguientes ejercicios de captación de apoyos ciudadanos".En conferencia de prensa, Miranda aclaró que, si bien el INE no cuenta con un mecanismo que permita que la ciudadanía sepa a quién le dio su firma, por la vía de una solicitud de transparencia los ciudadanos sí pueden acceder actualmente a esa información de manera individual."La Ley de Transparencia da para ello, sí", refirió.Ayer el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, manifestó que existe preocupación por la revelación de un engaño en el acopio de firmas para Rodríguez, aspirante independiente a la Presidencia.Aunque el organismo tiene la capacidad de identificar rúbricas fraudulentas, actualmente no tiene manera de detectar trampas que podrían hacer los aspirantes y sus auxiliares para hacer que la ciudadanía firme por ellos, explicó."Me dejó muy preocupado porque eso (el engaño) no lo podemos detectar nosotros, o sea, sí puedes realmente engañar a la gente porque sacas tu teléfono celular y no se entere a favor de quién lo está haciendo (firmando)", sostuvo."Yo creo que es bueno advertirle a la gente si va a dar su apoyo a un aspirante independiente, esto ya nos llega un poco tarde porque hoy (ayer) justo concluye el periodo pero es parte de la experiencia, del aprendizaje de este proceso; todo este aprendizaje tendrá que traducirse en medidas de la autoridad administrativa".